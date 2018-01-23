Комиссия Генштаба ВС РК проверила воинские части регионального командования "Запад"

Астана. 22 января. Kazakhstan Today - Комиссия под руководством заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан генерал-майора Адылбека Алдабергенова проверила воинские части регионального командования "Запад", передает Kazakhstan Today.

В ходе инспекции комиссия проверила ход плановых занятий по боевой подготовке, состояние вооружения и военной техники, службы войск и воинской дисциплины. Также, в целях изучения морально-психологического климата в воинском коллективе в войсковой части 25744 был проведен социальный опрос (анкетирование) военнослужащих по категориям, сообщили в пресс-службе Минобороны.

По итогам работы заместитель начальника Генерального штаба обсудил вопросы повышения боевой готовности войск и обозначил ряд конкретных поручений по дальнейшему качественному проведению мероприятий в данном направлении.

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