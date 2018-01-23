Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
23 января 2018
  • 03
  • :
  • 27
Все области
-14º Туман
днем -6º    ночью -11º
17:00
.
Aнонс

Комиссия Генштаба ВС РК проверила воинские части регионального командования "Запад"22.01.2018
Общество  20:16

Астана. 22 января. Kazakhstan Today - Комиссия под руководством заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан генерал-майора Адылбека Алдабергенова проверила воинские части регионального командования "Запад", передает Kazakhstan Today.

В ходе инспекции комиссия проверила ход плановых занятий по боевой подготовке, состояние вооружения и военной техники, службы войск и воинской дисциплины. Также, в целях изучения морально-психологического климата в воинском коллективе в войсковой части 25744 был проведен социальный опрос (анкетирование) военнослужащих по категориям, сообщили в пресс-службе Минобороны.


По итогам работы заместитель начальника Генерального штаба обсудил вопросы повышения боевой готовности войск и обозначил ряд конкретных поручений по дальнейшему качественному проведению мероприятий в данном направлении.
Просмотров: 3890
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
22.01.2018   20:16
Комиссия Генштаба ВС РК проверила воинские части регионального командования "Запад"
22.01.2018   19:52
Во вторник в Астане будут отменены занятия для учащихся школ и студентов 1-2 курса колледжей
22.01.2018   19:34
Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной Жексенбека Еркимбекова
22.01.2018   19:17
Все подразделения КТЖ переведены на особый режим работы
22.01.2018   18:56
В Кокшетау на время морозов полицейские устраивают бездомных в Центр социальной адаптации
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today