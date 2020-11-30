Лента казахстанского режиссера объявлена лучшим азиатским фильмом на фестивале в Таллинне

Нур-Султан. 29 ноября. Kazakhstan Today - Кинокартина "Улболсын" казахстанского режиссера Адильхана Ержанова была объявлена "Лучшим азиатским фильмом" на XXIV Таллиннском кинофестивале "Темные ночи", передает Kazakhstan Today.

На кинофестивале вручили премии лауреатам в четырех конкурсных программах, а также победителям в конкурсных программах фестиваля молодежных и детских фильмов Just Film и фестиваля короткометражных и анимационных фильмов P?FF Shorts.

Как сообщается на сайте кинофестиваля, фильм "Улболсын" режиссера Адильхана Ержанова удостоился премии Сети по продвижению азиатского киноискусства NETPAC.

Несколько дней назад на кинофестивале "Темные ночи" в Таллинне состоялась мировая премьера нашего фильма "Улболсын", а вчера на церемонии закрытия фестиваля было объявлено, что картина названа "Лучшим азиатским фильмом". Поздравляю всю команду фильма "Улболсын!" - написал Адильхан Ержанов в своем в Instagram.









При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства