МИД подтвердил информацию о задержании казахстанцев по подозрению в кибер-мошенничестве в США

Мы проверили данную информацию. Они на самом деле являются нашими гражданами. Один из них задержан в Эстонии, второй - в Малайзии", - проинформировал Смадияров сегодня на брифинге.
Он также отметил, что в настоящее время по запросу американской стороны готовится экстрадиция казахстанцев в Америку для проведения дальнейшего расследования.
Как сообщалось ранее, федеральный суд Бруклина обвинил шестерых россиян и казахстанцев Сергея Овсянникова и Евгения Тимченко (обоим по 30 лет) в участии в мошенничестве в сфере цифровой рекламы. Обвинения включают сетевое мошенничество, кражу персональных данных с отягчающими обстоятельствами и отмывание денег.
По заявлению прокуратуры Восточного района Нью-Йорка, обвиняемые получали доход от размещения рекламы в Интернете, при этом создав только видимость посещения вебсайтов и просмотра рекламы. В деле говорится о двух отдельных случаях мошенничества. По данным прокуратуры, в результате действия "рекламной сети №1" предприниматели заплатили более $7 млн за размещение объявлений, которые ни разу не были просмотрены реальными интернет-пользователями. Ущерб от действий "рекламной сети №2" составил $29 млн.
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