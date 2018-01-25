Душанбе. 24 января. Kazakhstan Today - Министерство иностранных дел Республики Таджикистан опубликовало в среду сообщение, в котором рекомендует своим гражданам не ездить по Казахстану до улучшения погодных условий, передает Kazakhstan Today.

"Министерство иностранных дел Республики Таджикистан в связи с введением чрезвычайной ситуации в ряде районов Республики Казахстан по причине резкого похолодания рекомендует воздержаться от наземных поездок по территории Республики Казахстан до улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.

Просмотров: 4792