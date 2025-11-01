31.10.2025, 11:38 70866
Минфин разоблачил фейки о новой финансовой программе и выплатах казахстанцам
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Республики Казахстан сообщает о распространении недостоверной информации о "новой финансовой программе", якобы действующей при поддержке министерства.
Министерство финансов РК не имеет отношения к данным публикациям и не проводит программ по выплатам, инвестициям или грантам для граждан через частные сайты, мессенджеры или социальные сети. Все официальные инициативы государственных органов публикуются исключительно на официальных ресурсах", - говорится в информации.
Казахстанцев просят не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить личные данные и не переводить денежные средства на счета неизвестных лиц.
В случае выявления подозрительных схем рекомендуем обращаться в правоохранительные органы или сообщать о фактах обмана через единый контакт-центр "1414", - предупредили в ведомстве.
Ранее МВД РК предупредило об ответственности за распространение фейков и провокационной информации в соцсетях.
Казахстанские депутаты выразили обеспокоенность использованием искусственного интеллекта пранкерами и мошенниками. По их мнению, если будет создан и распространен дипфейк с участием руководителя государства или публичного лица, с ложными призывами или фальшивыми заявлениями, последствия могут быть катастрофическими.
31.10.2025, 19:58 40776
В Актюбинской области дольщики потеряли 6,1 млрд тенге из-за недобросовестных застройщиков
В регионе насчитывается 12 проблемных объектов
Актобе. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области насчитывается 12 проблемных объектов долевого строительства, по которым 797 потерпевших, а общий ущерб составляет 6,1 млрд тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
К примеру, застройщик ЖСК "Алаш Орда - 1" и ЖК "Aviator Premium" мошенническим путем привлек деньги свыше 200 дольщиков в сумме более 1,8 млрд тенге.
Принятыми мерами прокуратуры области руководители 7 строительных компаний привлечены к уголовной ответственности по 11 объектам. Приговором суда к лишению свободы сроком на 10 лет осуждены застройщики ЖСК "Safina.kz" и ЖК "СтройСервисРегион", которые привлекли денежные средства свыше 300 дольщиков в сумме более 3,2 млрд тенге.
Прокуратурой в гражданском порядке в интересах 413 дольщиков внесены 8 исков о признании договоров купли-продажи недействительными и передаче имущества.
По 6 искам в интересах 285 дольщиков исковые требования удовлетворены, по 3 объектам в интересах 128 дольщиков иски находятся в производстве суда.
Ранее сообщалось, что в Мангистауской области недобросовестный застройщик обманул дольщиков на 5,5 млрд тенге.
31.10.2025, 19:40 42091
Общественники просят Токаева вмешаться в расследование гибели 12-летнего мальчика из Саймасая
Фото: Depositphotos
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Общественники обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой лично взять под контроль расследование гибели 12-летнего мальчика из поселка Саймасай Алматинской области. Текст обращения опубликован в соцсетях.
По словам общественников, смерть ребенка стала следствием не только насилия в семье, но и "преступной халатности и бездействия" со стороны ответственных органов.
Мальчик Влад рос в неблагополучной семье, которая состояла на учете в полиции и органах опеки. Все знали о происходящем, но никто не вмешался. Это и привело к трагедии - ребенок погиб", - говорится в заявлении.
В документе перечислены многочисленные факты, свидетельствующие о том, что мальчик систематически подвергался насилию, не получал необходимого ухода и неоднократно обращался к взрослым за помощью. Общественники утверждают, что у ребенка был дневник, где он писал о побоях, страхе и попытках привлечь внимание взрослых.
По данным обращения, соседи и свидетели не раз сообщали о происходящем в полицию и органы опеки, однако, по утверждению заявителей, меры приняты не были. После смерти мальчика, говорится в обращении, местные чиновники и представители школы якобы попытались скрыть следы неблагополучия в доме семьи перед приездом журналистов.
Общественники требуют привлечь к ответственности всех причастных к сокрытию обстоятельств трагедии - от школьного руководства и участкового до представителей акимата. Также они заявили о недоверии детскому омбудсмену Динаре Закиевой и предложили поручить расследование специальным прокурорам Генеральной прокуратуры.
Мы просим президента поручить провести открытое расследование с участием общественников и независимых адвокатов, довести дело до конца и отчитаться перед народом Казахстана", - говорится в заявлении.
Общественники подчеркивают, что трагедия в Саймасае не единичный случай, а "системная проблема", требующая немедленных решений.
Напомним, 27 октября в поселок Саймасай в Алматинской области шестиклассник покончил с собой во дворе собственного дома. В управлении образования области сообщили, что семья мальчика состояла на учете, но фактов злоупотребления алкоголем и насилия не установлено. Однако местные жители рассказали другую версию.
Ранее сообщалось, что в Казахстане за январь-сентябрь текущего года зарегистрировано 432 случая суицида среди несовершеннолетних. Из них: 139 оконченных случаев - привели к смерти, 293 попытки - предотвращенные или несостоявшиеся.
31.10.2025, 16:10 54061
Алматинцы написали заявление в полицию из-за вырубки здоровых деревьев в роще Баума
Фото: facebook/Спасем Рощу Баума
Алматы. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы члены инициативной группы написали заявление в полицию по факту вырубки и подпилки здоровых деревьев в роще Баума, где идет реконструкция, сообщает time.kz.
Это варварство, понятно же, что здоровые, но подпиленные деревья будут увядать, скоро их признают аварийными и спилят (...) Мы подозреваем, что таким способом технично расчищают территорию. Только для чего? Мы вызвали полицию, написали заявление. Как только прибыла полиция, сразу приехали лесничий, его помощник, рабочие. По их мнению, кто-то намеренно повредил деревья ночью. Но мы увидели как свежие, так и старые спилы. Почему же в роще нет жесткого контроля?" - заявил алматинка, член сообщества по сохранению рощи Баума Жазира Шафарова.
По словам активистки, члены инициативной группы просят городские власти ознакомить их с проектом, чтобы наглядно увидеть, где и с какой целью будут дальше вырубать "легкие" города, ведь обновление рощи завершится лишь в мае 2026 года.
При этом отмечается, что в городском акимате не видят поводов для беспокойства. По информации пресс-службы, "проект благоустройства рощи Баума направлен на возрождение этой территории как важного экологического пространства мегаполиса и создание современного экооазиса для жителей".
Согласно концепции проекта, "центральная часть рощи сохраняется как природное ядро, где вмешательство человека сведено к минимуму. Густые деревья, естественный рельеф и близость к воде создают атмосферу уединения и покоя".
Но по факту горожане видят совсем другое и опасаются, как бы роща, в которой живут дикие птицы, животные, не повторила судьбу Центрального парка культуры и отдыха, Сайрана, чьи территории заметно поредели", - говорится в сообщении.
Ранее в акимате города пообещали, что в уникальном памятнике природного наследия и истории города - роще Баума деревья вырубать не будут.
По данным управления экологии и окружающей среды Алматы, в роще Баума насчитывается 104 429 деревьев и 5081 кустарник. Все они относятся к категории государственного лесного фонда и являются частью особо охраняемой природной территории.
По данным инвентаризации, проведенной Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и Лесным научно-инновационным институтом Минсельхоза РК, здоровые насаждения составляют 55%, ослабленные - 23%, угнетенные - 12%, усыхающие - 8%, сухостойные и аварийные - по 1%.
Аварийные деревья составляют чуть более 9% от общего количества, что опровергает ранее распространенные в СМИ неточные данные о "48% вырубки", - сообщили в акимате.
В ведомстве отметили, что в роще будет проводиться санитарная обрезка. Кроме того, по данным акимата, в 2026 году будет реализована программа посадки более тысячи новых деревьев в рамках благоустройства территории, чтобы компенсировать естественные потери и укрепить зеленый фонд рощи.
Роща Баума - уникальный лесной массив площадью 137,7 гектара, который выполняет функцию "легких" Алматы, сохраняя биоразнообразие и обеспечивая благоприятный микроклимат. Это одно из немногих мест в мегаполисе, где сохранился естественный природный ландшафт и редкие породы деревьев.
Роща Баума была заложена в 1894 году изначально на площади 228 гектаров Эдуардом Баумом. На должности областного лесничего при генерал-губернаторе Семиреченской области Эдуард Баум вел селекционную работу, был организатором зеленого строительства, отбирал в России посадочный материал, завез и интродуцировал 44 лиственных, 17 хвойных пород и 52 вида кустарников. Также доставил саженцы 74 сортов яблонь, 49 сортов груш и других плодовых растений. По предложению Эдуарда Баума вдоль основных трактов были заложены рощи из карагача, вяза, дуба, березы, ясеня и других. В 1892 году в своей записке в городскую управу Баум попросил отвести землю, принадлежащую казачьей станице, для закладки "рощи". Согласие было дано, расселение деревьев в роще, которую впоследствии назвали именем Баума, получилось лесное, сообщает wikipedia.org.
Уникальная фауна рощи представлена 223 видами позвоночных животных: 8 видов млекопитающих (еж ушастый, малая белозубка, нетопырь-карлик, рыжая вечерница, белка обыкновенная, лесная соня, лесная и домовая мыши и др.); 4 вида земноводных (озерная лягушка, сибирская лягушка, зеленая жаба, черепаха обыкновенная); 3 вида пресмыкающихся (алайский гологлаз, водяной уж и обыкновенный уж); 36 видов птиц (большая синица, князек, черный дрозд, египетская горлица, семиреченский фазан, чайки и др.).
Агентство намерено отслеживать ход заявленных работ и просит читателей сообщать о своих наблюдениях в процессе работ подрядчиков.
Стоит отметить, что Алматы на протяжении многих десятилетий считается жемчужиной Казахстана, уникальным городом с богатой историей, архитектурой и активной культурной жизнью. Но больше всего южная столица известна своими садами и аллеями. На зеленый город ежегодно приезжают посмотреть сотни туристов.
Однако экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
В частности, в январе стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья.
По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленый веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы.
Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы. Об этом еще в 2013 году в интервью газете "Мегаполис" заявила заведующая лабораторией экологической морфологии растений Института ботаники и фитоинтродукции МОН РК доктор биологических наук Ирина Кокорева.
Но вы посмотрите, что с ними вытворяют. Что ни дерево, то пальма. Отпиливают ветви снизу - и остается изуродованная крона, от которой мало толку. Особенно нельзя так вольно обращаться с дубом. Ведь мало веток - мало листьев. А именно в них происходит фотосинтез и образуются органические вещества для питания растения. Срезая ветви, мы обрекаем его на голодную смерть. А себя лишаем хорошей порции кислорода, которого и так в загазованном воздухе меньше нормы", - подчеркнула специалист.
В 2011 году председатель экосоюза "Табигат" Мэлс Елеусизов на пресс-конференции высказался о вырубке зеленых насаждений. По его мнению, вырубка деревьев в Алматы стала бизнесом для чиновников.
В информациях Kazakhstan Today также неоднократно подчеркивалось, что существенное влияние на улучшение экологии Алматы окажет массовая высадка деревьев и других насаждений. Однако общественники продолжают сообщать об уничтожении деревьев.
При этом, по словам алматинцев, при компенсационных посадках вместо уничтоженных насаждений высаживаются "чахлые, безжизненные прутики".
31.10.2025, 15:38 56871
В Казахстане с начала года наложено 4,7 млрд тенге штрафов за нарушение миграционного законодательства
14 тыс. иностранцев были выдворены из страны
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - За нарушение миграционного законодательства в Казахстане наложено штрафов на сумму 4,7 млрд тенге, сообщил на пресс-конференции в СЦК председатель Комитета миграционной службы МВД РК Аслан Аталыков.
За 9 месяцев текущего года полицейскими привлечено к административной ответственности 306 тыс. иностранных граждан, из них 70 тыс. нарушили миграционное законодательство. Из них 14 тыс. были выдворены из страны, оштрафованы на 4,7 млрд тенге. Кроме того, сокращены сроки пребывания в стране 16 тыс. иностранных граждан. За нарушение закона аннулированы документы на постоянное проживание 3400 иностранцев", - сказал Аслан Аталыков.
Он проинформировал, что в этом году число иностранцев, прибывших в страну, превысило 12 млн человек. Большинство из них из Узбекистана, России, Кыргызстана, Китая и Таджикистана. Большая часть проходит в качестве туристов и транзитом. В настоящее время в стране постоянно проживают 223 тыс. иностранных граждан.
Глава комитета также отметил, что в этом году внесены поправки, направленные на усиление миграционного контроля. В частности, введен институт регистрации иностранных граждан, пребывающих в стране более 30 дней.
Кроме того, в настоящее время в мажилисе прорабатывается ряд изменений, предусматривающих административную ответственность за нарушение миграционного законодательства.
За то, что иностранные граждане, пребывающие в стране более одного месяца, не зарегистрировались или зарегистрировались несвоевременно по адресу, не проживали по адресу, указанному в визовом разрешении на временное проживание и при регистрации, вводится ответственность принимающей стороны за совершение ложной регистрации иностранного гражданина. Предусматривается увеличение размеров штрафов по ряду санкций", - добавил спикер.
Напомним, в Казахстане упростили миграционные правила для иностранных туристов.
31.10.2025, 13:06 64166
Свыше 7 тыс. человек приехали в Казахстан за 3 месяца
Фото: Depositphotos
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам II квартала 2025 года сальдо миграции составило +7,7 тыс. человек. В страну прибыли 11,3 тыс. человек, выехали 3,5 тыс. человек.
В разрезе стран миграционный прирост приходится в основном на СНГ и Китайскую Народную Республику", - сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев, комментируя текущую миграционную ситуацию в Казахстане.
Он отметил, что с 2023 года наблюдается снижение числа граждан Казахстана, выезжающих за рубеж с целью трудоустройства.
По итогам 9 месяцев за рубежом в целях осуществления трудовой деятельности находятся 156,7 тыс. наших граждан. Наибольшее количество казахстанцев осуществляют трудовую деятельность в Российской Федерации - 128,8 тыс. чел., в Республике Корея - 15,2 тыс. чел., Польше - 2,6 тыс. чел., Великобритании - 1,4 тыс. человек. В целях защиты прав граждан, работающих за рубежом, в прошлом году подписано соглашение между правительствами Казахстан и Катара о регулировании трудоустройства казахстанских работников в этой стране, а в начале т.г. подписан меморандум о сотрудничестве в области трудовой миграции с Соединенным Королевством Великобритании", - уточнил Ертаев.
Также ведется работа по заключению аналогичных соглашений и меморандумов с Южной Кореей, Саудовской Аравией, ОАЭ, Словакией, Японией, Швецией, Италией, Норвегией, Польшей, Чехией, Румынией и Финляндией.
В Казахстане имеется около 400 частных агентств занятости, занимающихся трудоустройством наших граждан за рубежом. Разработаны законодательные поправки, направленные на регулирование деятельности ЧАЗ", - рассказал Аскарбек Ертаев.
В целях снижения демографического дисбаланса между северными и южными регионами реализуются меры по повышению мобильности трудовых ресурсов.
Уровень отрицательного сальдо миграции в регионах расселения удалось сократить в четыре раза, с 53 тыс. человек в 2019 году до 13 тыс. человек в 2024 году.
За 9 месяцев 2025 года во внутренней миграции приняли участие 383 тыс. человек. Согласно данным Бюро национальной статистики, численность внутренних мигрантов за январь-июнь 2025 года увеличилась на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (306,8 тыс. человек). Центрами притяжения внутренних мигрантов остаются мегаполисы, на долю которых приходится 51,2% общего потока", - добавил вице-министр.
Одиннадцать тысяч казахстанцев работают в Южной Корее нелегально.
30.10.2025, 20:55 118556
В Риме открыли памятник Абаю
Фото: МКИ РК
Рим. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 30 октября, в Риме состоялось открытие памятника великому казахскому мыслителю и поэту Абаю Кунанбаеву с участием министра культуры и информации Республики Казахстан Аиды Балаевой, сообщает пресс-служба МКИ РК.
В последние годы отношения между нашими государствами приобрели особую динамику развития. Прошлогодний официальный визит президента Казахстана в Италию, а также визит председателя Совета министров Италии в Казахстан вывели наше сотрудничество на новый уровень. А состоявшийся в сентябре визит президента Италии в Казахстан открыл новые горизонты взаимодействия и ознаменовался рядом важных переговоров. Сегодняшнее открытие памятника Абаю - прямое продолжение достигнутых договоренностей, символ дружбы и взаимного уважения наших народов", - сказала Аида Балаева.
В церемонии открытия приняли участие полномочный посол Казахстана в Италии Ерболат Сембаев, представители министерства культуры Италии, муниципалитета Рима.
30.10.2025, 18:10 124821
Алматинцы жалуются на едкий запах гари
Алматы. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители города Алматы жалуются на едкий запах гари, похожий на жженный пластик, передает корреспондент агентства.
Проснулась - в доме стоит непередаваемый запах какой то вони, зашла в тредс, судя по всему, это с улицы так пахнет. Мне кажется, пора создать экополицию и вводить жесткие меры за преступления экологического характера. Иначе Алматы станет непригодным для жизни", - пишет galiya.baizhanova на threads.com.
Район Шевченко Чапаева вонь стоит с часу ночи, до сих пор воняет… даже с закрытыми окнами", - отмечает mariya0496.
Как раз таки в районе стадиона запах сильный был. Особенно абая шарипова", - заявил пользователь erzhh007.
(Пунктуация и орфография сохранены.)
В Казгидромете журналисту Kazakhstan Today прокомментировали информацию.
30 октября 2025 года с 00.00 до 11.00 в городе Алматы превышений ПДК не зафиксировано", - сообщили в пресс-службе.
При этом отмечается, что метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.
В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха", - добавили в Казгидромете.
Между тем специалисты департамента экологии, санврачи и синоптики Казгидромета провели оперативные выезды и обследования состояния атмосферного воздуха после массовых жалоб жителей Алматы на едкий запах гари, пишет tengrinews.kz.
По информации департамента экологии, в ходе выездных мероприятий были осуществлены совместные инструментальные замеры атмосферного воздуха в различных точках: ТРЦ "АДК", "Москва", улица Наманганская, 51, проспект Абая, улица Карасай батыра.
По результатам проведенных замеров превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, в середине сентября алматинцы жаловались на запах гари и задымленность в разных районах города. Тогда в ДЧС сообщили, что задымленность вызвана пожаром на мусорном полигоне в Алматинской области.
Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.
В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.
Накануне начала учебного года в социальных сетях алматинцы выкладывали видео с переполненными остановками, толпами в автобусах, метро и других общественных местах, показывая, как выглядит город в часы пик. В преддверии начала учебного года горожане опасались пробок на дорогах и переполненного общественного транспорта в часы пик. Некоторые обращались к абитуриентам с просьбой пересмотреть свой выбор и поехать получать образование в другой город.
Также в соцсетях получил популярность ролик алматинца, который сравнил проезд в час пик по проспекту Аль-Фараби с перелетом до Ташкента.
Многокилометровые пробки в часы пик стали обыденностью для горожан. Неблагоприятные погодные условия и ремонт дорог становятся причиной десятибалльных пробок на дорогах мегаполиса. Люди часами ждут общественного транспорта, а стоимость услуг такси вырастает в несколько раз.
Для борьбы с заторами в часы пик акимат предложил внедрить новый график работы и учебы, а сотрудникам частных компаний перейти на удаленный режим работы.
Также отметим неутихающие споры вокруг работ по благоустройству рощи Баума в Алматы. Как заверяют в акимате, благоустройство рощи не предусматривает вырубку деревьев, ни одно дерево не будет вырублено. При этом подчеркивается, что что 9% деревьев (9 тыс. 300 деревьев. - Прим.ред.) от общего количества признаны "аварийными".
Активисты назвали проводимые в роще работы преступлением и потребовали прекратить реализацию проекта.
Экоактивистка Салтанат Ташимова опубликовала видео, на котором запечатлено, как грузовик едет вплотную к дубам по дорожке рощи. После проезда техники на коре деревьев образовались повреждения.
Кроме того, что в ночь с 25 на 26 октября неизвестные злоумышленники вырубили в роще Баума несколько деревьев. О происшествии сообщил на своей странице в Instagram общественник Санжар Бокаев. В снятом видео он показал, что пни от срубленных деревьев замазаны землей, а некоторые деревья подпилены внизу у самого основания. При этом все срубленные и подпиленные деревья молодые и здоровые.
30.10.2025, 16:49 96341
Наносится непоправимый ущерб уникальной природной среде - общественники о строительных работах в роще Баума в Алматы
Фото: facebook/Спасем Рощу Баума
Алматы. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В общественном движении "Спасем Рощу Баума" прокомментировали строительные работы в роще и потребовали их прекратить, передает корреспондент агентства.
В заповедной роще Баума в Алматы с 20 сентября по настоящее время осуществляются незаконные действия по незаконному строительству искусственных пешеходных и беговых дорожек, многочисленных детских, игровых, спортивных площадок, площадки настольного тенниса, площадок для пикников, площадок для качелей, площадки выгула собак и трассы для экстрим-байкинга. В ходе перечисленных строительных работ произведен и продолжает производится незаконный снос плодородного почвенного слоя почвы и лесного напочвенного растительного покрова", - заявили активисты на своей странице в Сети.
По их словам, на месте уничтоженных грунтовых природных лесных троп возводятся искусственные дорожки.
Синтетическим полиэфирным геотекстилем ПЭ, георешеткой, мелким и крупным дробленным гравием и щебнем. А на всех остальных участках незаконного строительства искусственных площадок, после среза плодородного почвенного слоя почвы и лесного напочвенного растительного покрова, произведена объемная засыпка ПГС, армирование и заливка бетонной смесью с установкой бордюров.Противоправными действиями нанесен и продолжает наносится непоправимый ущерб и вред уникальной природной среде, лесной экосистеме, природному балансу, облику и биоразнобразию "Государственного памятника природы рощи Баума", - утверждают общественники.
По их мнению, производство вышеназванных строительных работ приводит к нарушению и уничтожению:
- естественных почв;
- аэрации;
- гидрологического режима территории;
- препятствует миграции насекомых и ведет к гибели лесных насаждений.
Срезав природный слой почвы, расчленив и запечатав рощу искусственными дорожками, площадками - муравьи, дождевые земляные черви и другие полезные насекомые, больше не смогут как ранее мигрировать по территории через искусственные барьерные стройматериалы и теперь обречены на гибель. Кроме того, искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи Баума", - пояснили они.
Подчеркивается, что "вышеперечисленные действия являются грубейшим нарушением установленного заповедного режима особо охраняемой природной территории государственного памятника природы".
Запрещается любая деятельность, нарушающая естественное состояние и сохранность "Государственного памятника природы Роща Баума"! Напоминаем, разработанный проект акимата по преобразованию "Государственного памятника природы роща Баума" в типичный городской парк - является незаконным, вредительским, антиприродным и нарушает природоохранное законодательство Казахстана. Требуем немедленного запрещения реализации незаконного вандального проекта преобразования памятника природы рощи Баума в урбан-парк, с прекращением всех незаконных строительных работ на ее территории! Требуем демонтажа всех незаконно построенных искусственных дорожек и площадок, с последующей обратной засыпкой плодородной почвой нарушенной территории и привидением ее в прежнее естественное природное состояние", - добавили они.
Ранее в акимате города пообещали, что в уникальном памятнике природного наследия и истории города - роще Баума деревья вырубать не будут.
По данным управления экологии и окружающей среды Алматы, в роще Баума насчитывается 104 429 деревьев и 5081 кустарник. Все они относятся к категории государственного лесного фонда и являются частью особо охраняемой природной территории.
По данным инвентаризации, проведенной Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и Лесным научно-инновационным институтом Минсельхоза РК, здоровые насаждения составляют 55%, ослабленные - 23%, угнетенные - 12%, усыхающие - 8%, сухостойные и аварийные - по 1%.
Аварийные деревья составляют чуть более 9% от общего количества, что опровергает ранее распространенные в СМИ неточные данные о "48% вырубки", - сообщили в акимате.
В ведомстве отметили, что в роще будет проводиться санитарная обрезка. Кроме того, по данным акимата, в 2026 году будет реализована программа посадки более тысячи новых деревьев в рамках благоустройства территории, чтобы компенсировать естественные потери и укрепить зеленый фонд рощи.
Роща Баума - уникальный лесной массив площадью 137,7 гектара, который выполняет функцию "легких" Алматы, сохраняя биоразнообразие и обеспечивая благоприятный микроклимат. Это одно из немногих мест в мегаполисе, где сохранился естественный природный ландшафт и редкие породы деревьев.
Роща Баума была заложена в 1894 году изначально на площади 228 гектаров Эдуардом Баумом. На должности областного лесничего при генерал-губернаторе Семиреченской области Эдуард Баум вел селекционную работу, был организатором зеленого строительства, отбирал в России посадочный материал, завез и интродуцировал 44 лиственных, 17 хвойных пород и 52 вида кустарников. Также доставил саженцы 74 сортов яблонь, 49 сортов груш и других плодовых растений. По предложению Эдуарда Баума вдоль основных трактов были заложены рощи из карагача, вяза, дуба, березы, ясеня и других. В 1892 году в своей записке в городскую управу Баум попросил отвести землю, принадлежащую казачьей станице, для закладки "рощи". Согласие было дано, расселение деревьев в роще, которую впоследствии назвали именем Баума, получилось лесное, сообщает wikipedia.org.
Уникальная фауна рощи представлена 223 видами позвоночных животных: 8 видов млекопитающих (еж ушастый, малая белозубка, нетопырь-карлик, рыжая вечерница, белка обыкновенная, лесная соня, лесная и домовая мыши и др.); 4 вида земноводных (озерная лягушка, сибирская лягушка, зеленая жаба, черепаха обыкновенная); 3 вида пресмыкающихся (алайский гологлаз, водяной уж и обыкновенный уж); 36 видов птиц (большая синица, князек, черный дрозд, египетская горлица, семиреченский фазан, чайки и др.).
Агентство намерено отслеживать ход заявленных работ и просит читателей сообщать о своих наблюдениях в процессе работ подрядчиков.
Стоит отметить, что Алматы на протяжении многих десятилетий считается жемчужиной Казахстана, уникальным городом с богатой историей, архитектурой и активной культурной жизнью. Но больше всего южная столица известна своими садами и аллеями. На зеленый город ежегодно приезжают посмотреть сотни туристов.
Однако экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
В частности, в январе стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья.
По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленый веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы.
Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы. Об этом еще в 2013 году в интервью газете "Мегаполис" заявила заведующая лабораторией экологической морфологии растений Института ботаники и фитоинтродукции МОН РК доктор биологических наук Ирина Кокорева.
Но вы посмотрите, что с ними вытворяют. Что ни дерево, то пальма. Отпиливают ветви снизу - и остается изуродованная крона, от которой мало толку. Особенно нельзя так вольно обращаться с дубом. Ведь мало веток - мало листьев. А именно в них происходит фотосинтез и образуются органические вещества для питания растения. Срезая ветви, мы обрекаем его на голодную смерть. А себя лишаем хорошей порции кислорода, которого и так в загазованном воздухе меньше нормы", - подчеркнула специалист.
В 2011 году председатель экосоюза "Табигат" Мэлс Елеусизов на пресс-конференции высказался о вырубке зеленых насаждений. По его мнению, вырубка деревьев в Алматы стала бизнесом для чиновников.
В информациях Kazakhstan Today также неоднократно подчеркивалось, что существенное влияние на улучшение экологии Алматы окажет массовая высадка деревьев и других насаждений. Однако общественники продолжают сообщать об уничтожении деревьев.
При этом, по словам алматинцев, при компенсационных посадках вместо уничтоженных насаждений высаживаются "чахлые, безжизненные прутики".
