Астана. 24 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе правительственного часа в мажилисе парламента министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев объяснил предложение ведомства об отмене административной ответственности за несвоевременную регистрацию недвижимого имущества, передает Kazakhstan Today.

"Эта норма была введена в 2007 году в целях налогового администрирования и принуждения населения к регистрации своих прав на недвижимое имущество. В свою очередь государством проведены две акции по легализации имущества. Также приняты меры по оптимизации порядка оказания государственных услуг, в результате чего за последние годы наблюдается возбуждение небольшого количества административных дел по данному составу", - объяснил министр.

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