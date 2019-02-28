Астана. 9 декабря. Kazakhstan Today - 9 декабря 2018 года на большей части территории Казахстана сохранится морозная погода без осадков, передает Kazakhstan Today.





"На большую часть Казахстана влияет отрог антициклона, где сохраняется морозная погода без осадков, лишь западные и южные регионы республики будут находиться в зоне фронтальных разделов, с которыми ожидаются осадки, гололед. Местами по республике ожидается туман, ветер", - сообщает РГП "Казгидромет".





В Алматинской области, в районе Жаланашколя, усилится ветер до 18-23, порывы до 28 метров в секунду, ночью и утром местами ожидается туман.





В Кызылординской, Жамбылской областях местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, утром и днем местами ожидается гололед.





В Туркестанской области местами ожидается туман, утром и днем местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду.





В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





В Актюбинской области в Мугалжарском районе усилится ветер до 17 метров в секунду.





В Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, ночью и утром в Мангистауской областях местами ожидается туман, днем в Карагандинской области местами усилится ветер до 18 метров в секунду.





В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед.





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