На большей части территории Казахстана в выходные ожидается по-настоящему зимняя погода со снегопадами и метелями

Астана. 30 ноября. Kazakhstan Today - 1-4 декабря 2018 года на большей части территории Казахстана ожидается по-настоящему зимняя погода со снегопадами и метелями, передает Kazakhstan Today.





"По-настоящему зимняя погода со снегопадами, метелями и сильным порывистым ветром ожидается в первые дни календарной зимы. Холодные атмосферные фронты вызовут осадки в большинстве областей республики, а распространяющийся в тыл фронтам мощный антициклон вызовет похолодание и прекращение осадков сначала на юге и юго-востоке, а затем и на остальной территории", - сообщает РГП "Казгидромет".





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