Астана. 4 апреля. Kazakhstan Today - На большую территорию Казахстана оказывает влияние отрог антициклона, с которым сохраняется погода без осадков. Лишь на западе и юге республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдет дождь. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", в Кызылординской области местами ожидается шквал, пыльная буря, усиление ветра до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду. В Жамбылской области местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Южно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23-28 метров в секунду.

В Костанайской, ночью и утром в Атырауской области местами ожидается туман, ветер 15-20 метров в секунду. В Алматинской области ночью местами ожидается туман, местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду. В Актюбинской, днем в Мангистауской области местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается туман, днем местами ветер усилится до 15-20 метров в секунду. В Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, ночью и утром в Акмолинской области местами ожидается туман.

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