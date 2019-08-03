На большей части территории Казахстана ожидаются дожди с грозами, лишь на юге погода без осадков

Нур-Султан. 2 августа. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 2 августа 2019 года ожидаются дожди с грозами, лишь на юге погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

"С прохождением фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды - местами по республике пройдут дожди с грозами. Лишь на юге республики сохраняется погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, шквал, пыльная буря, возможно выпадение града", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области ожидается шквал, возможен град, усиление ветра ночью местами, днем на большей части до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается шквал, возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы 23-28 метров в секунду.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, ночью и утром в Кызылординской, Атырауской, днем в Жамбылской областях ожидается усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области ожидается усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду с пыльной бурей.

Днем в Алматинской, Жамбылской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, местами в Карагандинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





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