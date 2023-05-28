На строительство дорог в Акмолинской области выделят 18 млрд тенге

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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Для обеспечения 22 прилегающих к Астане населенных пунктов современной транспортной инфраструктурой Акмолинской области выделено 18 миллиардов тенге, - Для обеспечения 22 прилегающих к Астане населенных пунктов современной транспортной инфраструктурой Акмолинской области выделено 18 миллиардов тенге, говорится в сообщении Министерства индустрии и инфраструктурного развития.





Для капремонта улиц населенных пунктов столичной области открыта отдельная программа. К примеру, в Кызылсуате с прошлого года объем финансирования из республиканского бюджета обеспечен на 100%, в текущем году все проекты в поселке завершатся с учетом работ по освещению", - сообщила зампредседателя Комитета автомобильных дорог МИИР РК Анар Габдуллина.





По ее словам, в целом в 2023 году в 14 населенных пунктах ожидается завершение 17 проектов. Финансирование из республиканского бюджета в полном объеме поддержано Министерством индустрии и инфраструктурного развития. В ведомстве и в дальнейшем планируют оказывать внимание развитию транспортной инфраструктуры населенных пунктов.





Из-за близости к столице села Коянды, Кызылжар, Кабанбай батыра, Арайлы, Ы. Алтынсарина, Талапкер и город Косшы быстро разрослись, поэтому возникла необходимость в строительстве большего количества дорог. Так, к примеру, протяженность улично-дорожной сети в Коянды прежде не превышала 30 километров, но теперь выросла до 145 километров. И только 20 из них имеют асфальтовое покрытие.





На капитальное строительство улицы Аль-Фараби из республиканского бюджета выделено 965 млн тенге. Планируется, что ее общая длина составит 16,7 километра.





До конца текущего года мы планируем около 3 км сделать. Под основание укладываем бутовый камень диаметром от 70 до 150 см. Он поможет избежать просадок в дальнейшем. Это долговечное решение", - рассказал руководитель отдела пассажирского транспорта и автодорог Целиноградского района Алимбек Бектемиров.



