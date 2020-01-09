Найдены виновники аварийного отключения электроэнергии в Нур-Султане

Нур-Султан. 8 января. Kazakhstan Today - По делу об аварийном отключении электроэнергии в Нур-Султане в ноябре прошлого года проходит шесть человек, передает Kazakhstan Today.

" Расследование дела завершено . Оно под контролем Генеральной прокуратуры. В настоящее время по трем статьям Уголовного кодекса квалифицированы деяния соответствующих лиц. С 31 декабря 2019 года начато ознакомление с материалами дела. Прежде всего статьи касаются нарушения пожарно-технической безопасности, нарушения архитектурной и градостроительной деятельности. В комплексе по этим статьям", - сообщил начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов на брифинге в СЦК.

Расследование проводилось в отношении подрядной, субподрядной организаций, а также представителя ТОО, которые занимались авторским и техническим надзорами, пишет Kazpravda.kz

Привлечены руководители и инженеры, которые в соответствии с их обязанностями должны были отвечать за недопущение такого происшествия. Представители СК "Кулагер", ТОО "LB Group", которое занималось фактически этими строительными работами, а также представители двух товариществ авторского и технического надзоров", - уточнил Адилов.

Он отметил, что были проведены судебно-строительные, судебно-технические, пожарно-технические экспертизы.

В настоящее время дело завершено, подозреваемые знакомятся с материалами дела. Им предъявлены обвинения. Всего их 6 человек, 6 должностных лиц ранее указанных подрядных организаций", - заключил Санжар Адилов.

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