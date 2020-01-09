Найдены виновники аварийного отключения электроэнергии в Нур-Султане

"Расследование дела завершено. Оно под контролем Генеральной прокуратуры. В настоящее время по трем статьям Уголовного кодекса квалифицированы деяния соответствующих лиц. С 31 декабря 2019 года начато ознакомление с материалами дела. Прежде всего статьи касаются нарушения пожарно-технической безопасности, нарушения архитектурной и градостроительной деятельности. В комплексе по этим статьям", - сообщил начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов на брифинге в СЦК.
Расследование проводилось в отношении подрядной, субподрядной организаций, а также представителя ТОО, которые занимались авторским и техническим надзорами, пишет Kazpravda.kz.
Привлечены руководители и инженеры, которые в соответствии с их обязанностями должны были отвечать за недопущение такого происшествия. Представители СК "Кулагер", ТОО "LB Group", которое занималось фактически этими строительными работами, а также представители двух товариществ авторского и технического надзоров", - уточнил Адилов.
Он отметил, что были проведены судебно-строительные, судебно-технические, пожарно-технические экспертизы.
В настоящее время дело завершено, подозреваемые знакомятся с материалами дела. Им предъявлены обвинения. Всего их 6 человек, 6 должностных лиц ранее указанных подрядных организаций", - заключил Санжар Адилов.
Как сообщалось ранее, 10 ноября прошлого года на подстанции "Левобережная" произошло возгорание, из-за чего часть зданий в городе осталась без электричества. Среди них 9 многоквартирных жилых комплексов, а также административные здания - Акорда, парламент, Дом министерств, Дом правительства, Верховный суд. Глава государства поручил провести расследование аварии и выявить виновных.
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