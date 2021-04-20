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"Нет никакой уступки земли" - погранслужба о ситуации в Атырауской области

19.04.2021 13285
"Нет никакой уступки земли" - погранслужба о ситуации в Атырауской области
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - В пограничной службе КНБ РК прокомментировали распространенное в социальных сетях видео якобы об акциях в Атырауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Первый заместитель директора пограничной службы КНБ РК Айдар Аймурзин пояснил, что видео, распространяемое в соцсетях, является фейковым. Он также добавил, что оно смонтировано из двух фрагментов.
 

Первое - с настоящего реального видео учений, которые проходили в Мангистауской области. Там, где отработан элемент массового перехода границы и организации лагеря беженцев. Второй момент - реальная ситуация, реальный сход местных жителей в ауле Коптогай", - пояснил Айдар Аймурзин.

 
Он подчеркну, что видео искажает реальную суть событий.
 

Еще раз хочу отметить, что нет никакой уступки земли, второе - доступ жителей к воде сохранен. Более того, будет решаться вопрос более комфортного доступа к воде", - отметил первый заместитель директора пограничной службы. 

 
Напомним, в Атырауской области 14 апреля начались работы по возведению новых пограничных ограждений в селе Коптогай на границе Казахстана и России. По информации пограничной службы КНБ РК, установленные в мае 2013 года металлические ограждения между приграничными метками №23 и №24 заходят на территорию РФ на 10-70 метров. Поэтому инженерные работы будут проводиться в селе Коптогай с ограждениями, которые находятся на территории Российской Федерации в 1800 метрах. 
 
С началом работ некоторые жители приграничного села Коптогай выразили недовольство, так как ограждение ограничивало их доступ к водоему. При этом в КНБ Казахстана опровергли распространяемую информацию о массовых протестах в данном районе. 
 
Ранее аким Курмангазинского района Марат Мурзиев сообщил, что пограничное ограждение в селе Коптогай Курмангазинского района Атырауской области демонтировано. 
 

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