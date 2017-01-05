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Неустойчивая погода с осадками и ветром ожидается сегодня на большей части Казахстана04.01.2017
  • Фото: vyatka.ru
Общество  08:54

Астана. 4 января. Kazakhstan Today - Неустойчивая погода с осадками и ветром ожидается сегодня на большей части Казахстана, сообщает "Казгидромет".

По прогнозу, сегодня на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается осадки. Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра на севере и центре с метелью, передает Kazakhstan Today.

В Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20, местами до 23-28 метров в секунду, местами ожидается метель, гололед. В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ожидается усиление ветра до 18-23, порывов до 28 метров в секунду. В Жамбылской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра до 15-20, ночью порывов до 23 метров в секунду. В Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами метель, гололед, усиление ветра до 15-20, в Костанайской, Северо-Казахстанской областях временами порывы 23 метра в секунду. В Павлодарской области местами метель, гололед, усиление ветра до 17-22 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области местами метель, туман, усиление ветра до 15-20, порывов до 25 метров в секунду. В Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Карагандинской области местами метель. В Атырауской, Кызылординской областях местами ожидается туман, гололед. В Мангистауской области местами туман, информирует "Казгидромет".
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