Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - На большей территории Казахстана сегодня сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидается снег, на юге республики осадки. Местами туман, гололед, метель, усиление ветра, информирует "Казгидромет".

В Карагандинской, Акмолинской областях местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду с низовой метелью, в Карагандинской области местами гололед. В Алматинской, Кызылординской областях местами туман, гололед. В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду, передает Kazakhstan Today.

В Восточно-Казахстанской области местами туман, метель, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Палодарской области днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с низовой метелью, ночью местами туман. В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами туман. В Актюбинской, ночью в Мангистауской областях местами ожидается низовая метель.

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