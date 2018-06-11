О грозах, граде и сильном ветре предупредили жителей Костанайской и Южно-Казахстанской областей

Астана. 11 июня. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской и Южно-Казахстанской областях, передает Kazakhstan Today.
По сообщению "Казгидромета", 12 июня в Костанайской области местами ожидается гроза, туман, возможен град, ветер северо-западный, до 15-20 метров в секунду.
Также во второй половине дня 12 июня местами по Южно-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, возможен град. Утром и днем местами усилится северо-западный ветер до 15-20 метров в секунду, предупреждают синоптики.
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