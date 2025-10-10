09.10.2025, 16:38 102821

Одиннадцать тысяч казахстанцев работают в Южной Корее нелегально

Власти Казахстана намерены до конца осени завершить переговоры с Южной Кореей по вопросам трудоустройства казахстанских граждан
Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Большая часть казахстанцев работает в Южной Корее нелегально, сообщил на брифинге в сенате вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев.

Власти Казахстана намерены до конца осени завершить переговоры с Южной Кореей по вопросам трудоустройства казахстанских граждан на территории этой страны.

Из 15 тысяч наших граждан 11 тысяч работают нелегально. Здесь надо принимать меры", - сказал Ертаев.


Он отметил, что корейская сторона имеет определенные требования. В рамках переговоров обсуждаются положения соглашения, которое позволит трудовым мигрантам из Казахстана получать работу в Южной Корее на законных основаниях.

Напомним, что в Южной Корее полицейский атташе будет контролировать пребывание граждан Казахстана.
 

новости по теме

10.10.2025, 16:20 23481

От миграционных ограничений в отношении казахстанских водителей фур отказались в России

Теперь казахстанские перевозчики больше не попадают под действие нормы "90 дней пребывания"
Москва. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В России отказалась от миграционных ограничений в отношении казахстанских водителей, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки, заявил депутат мажилиса Болатбек Нажметдинулы.

Наше правительство по оперативным каналам связалось со своими коллегами в Российской Федерации, и вчера вечером было принято решение не применять новые миграционные ограничения к водителям, осуществляющим международные грузовые и пассажирские перевозки", - сообщил он на своей странице в Сети.


Он пояснил, что теперь:

 • казахстанские перевозчики больше не попадают под действие нормы "90 дней пребывания";

 • массовые депортации и штрафы остановлены;

 • сохранены тысячи рабочих мест - в первую очередь у малых автопредприятий, где работают наши водители.

Ранее в России ввели новые правила въезда в страну, согласно которым для пересечения границы РФ иностранным гражданам потребуется QR-код. Позже на пограничном посту "Жайсан" в Мартукском районе на границе Казахстана и России образовались пробки из-за введения новых правил въезда в РФ для иностранцев.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ограничениеводителиРоссия
09.10.2025, 19:41 90666

Кассационный суд отменил решение первой инстанции по делу блогера из Актау

Азамата Сарсенбаева в мае приговорили к 20 суткам административного ареста
Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Кассационный суд отменил решение первой инстанции по делу блогера из Актау Азамата Сарсенбаева, которого в мае 2025 года приговорили к 20 суткам административного ареста.

Об этом блогер написал в своем аккаунте в Facebook:

Кассационный суд РК поставил жирную точку и отменил решение первой инстанции по делу о клевете на антикоррупционную службу по статье 73-2 часть 2 КоАП РК (в конце мая этого года, по решению судьи Актауского городского суда по административным делам, меня приговорили на 20 суток административного ареста). И вот по прошествии пяти месяцев, мы со своей командой адвокатов таки добились справедливости".


Азамат Сарсенбаев поблагодарил всех, кто его поддерживал.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:СудКлеветаблогер
09.10.2025, 17:00 101191

Нацбанк повысил лимиты на покупку жилья по программе "7-20-25"

Нормы вводятся для повышения доступности ипотечных жилищных займов, пояснили в банке
Нацбанк повысил лимиты на покупку жилья по программе "7-20-25"
Фото: Depositphotos
Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана повысил лимиты на покупку жилья в рамках программы "7-20-25", сообщает пресс-служба банка.

В частности, внесены изменения и дополнения в постановление "Об утверждении программы ипотечного жилищного кредитования "7-20-25", которые предусматривают:

  • увеличение максимальной стоимости приобретаемого жилья с 25 млн тенге до 30 млн тенге для Астаны, Алматы и их пригородных зон, а также Актау, Атырау и Шымкента;
  • с 20 млн тенге до 25 млн тенге для города Караганды;
  • с 15 млн тенге до 20 млн тенге для других регионов;
  • заемщикам предоставляется возможность привлечения не только созаемщика, но и гаранта для подтверждения платежеспособности.

Ранее сообщалось, что в Казахстане запретят ипотеку на незаконно построенное жилье.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:НацбанкИпотекаЛимит
09.10.2025, 16:30 104916

Тариф за отопление намерены повысить в Алматы

Тариф за отопление намерены повысить в Алматы
Фото: Depositphotos
Алматы. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Теплоэнергетическое предприятие "Алматинские тепловые сети" намерено повысить тариф за отопление, сообщил в ходе брифинга региональной службы коммуникаций директор АЛСТ Алтай Рахимбетов.

Сейчас произошло у нас увеличение стоимости стратегического товара. Это то, что касается тепла: "Тепловые станции" и  "Алматытеплокоммунэнерго" подняли тариф. И также произошло повышение цены за электроэнергию. Поэтому на рассмотрение Антимонопольного комитета этот вопрос мы вынесем, а дальше это уже будет решаться там (...) Это основное (Основания причина. - Прим. ред.) - то, что мы от станции получаем, они уже повысили, а мы не произвели повышение тарифа, поэтому он не покрывает, и мы будем подавать заявку", - заявил он.


Напомним, в августе о росте тарифов на услуги ЖКХ в рамках реализации Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов сообщил глава Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Тимур Косымбаев на брифинге в правительстве.

В целом планы на следующий год - это рост тарифов в пределах 20-30%", - пояснил глава КРЕМ.


Позже в правительстве заявили, что роста тарифов для населения и производителей социальных продуктов питания до конца года не ожидается.

Как пояснил в ходе совещания по сдерживанию инфляции Тимур Косымбаев, все запланированные на этот год повышения коммунальных тарифов уже завершены, а новых заявок от субъектов естественных монополий не поступало.

В конце сентября в филиале АО "Алатау Жарық Компаниясы" - "Энергосбыт" сообщили, что с 1 октября в Алматы и Алматинской области вырастет предельная цена на электроэнергию.

Рост тарифов в "Энергосбыте" объяснили повышением тарифов на услуги АО "Алатау Жарық Компаниясы" по передаче электрической энергии по сетям регионального уровня и услуге по передаче электрической энергии по сетям АО "Национальная компания "Қазақстан темiр жолы".

Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20-30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?"

85% участников опроса ответили: "Да, тарифы нужно снижать", 4% выбрали ответ: "Нет, повышение тарифов необходимо для экономики", 8% ответили: "Пусть растут постепенно" и 3% - "Мне все равно".
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:АлматыТеплотарифы
08.10.2025, 19:34 165946

Некоторые казахстанцы начали получать SMS с предупреждением о возможной утрате статуса в ОСМС

Граждане, прекратившие уплату взносов, сохраняют доступ к медицинской помощи в системе ОСМС в течение трех месяцев
Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Некоторые казахстанцы начали получать SMS с номера 1414 с предупреждением о возможной утрате статуса в системе обязательного социального медицинского страхования, сообщили в пресс-службе Фонда социального медстрахования.

Первые SMS-уведомления начали поступать в сентябре и адресованы лицам, которые могут лишиться статуса застрахованного в октябре 2025 года. В этот список вошли граждане, у которых последний платеж на ОСМС был произведен в июне. Так как в июле, августе и сентябре платежи не поступали, в октябре они рискуют потерять статус", - заявили в пресс-службе.


В фонде напомнили, что граждане, прекратившие уплату взносов, сохраняют доступ к медицинской помощи в системе ОСМС в течение трех месяцев.

В этот период они считаются условно застрахованными, однако за ними сохраняется обязанность по уплате взносов за пропущенные месяцы", - добавили в пресс-службе.


Ранее министр здравоохранения Акмарал Альназарова доложила о текущем состоянии и проводимой модернизации системы обязательного социального медицинского страхования.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:РКОСМССообщения
08.10.2025, 18:44 168396

Нет интернета и не отправляются SMS: пользователи казахстанских SIM-карт пожаловались на проблемы в России  Эксклюзив КТ

Нет интернета и не отправляются SMS: пользователи казахстанских SIM-карт пожаловались на проблемы в России
Фото: Depositphotos
Москва. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пользователи казахстанских SIM-карт Kcell, Altel и Beeline пожаловались на проблемы с работой интернета и отправкой SMS в Российской Федерации, передает корреспондент агентства.

По предварительным данным, ограничения были введены российскими властями. Предполагалось, что запрет, действующий с 6 октября, продлится один день. Однако, по последней информации, ограничение сохраняется до сих пор. Когда ситуация нормализуется и какова причина введенных мер - пока не сообщается.

Дополнено 08.10.2025, 20.45

Казахстанские операторы связи подтвердили информацию о временных ограничениях корреспонденту Kazakhstan Today.

Как рассказали в Beeline, причины ограничений на стороне роуминг-партнеров. Оператор продолжает выполнять свои обязательства по предоставлению связи абонентам в Казахстане и других странах.

В пресс-службе Tele2 порекомендовали пополнить баланс перед поездкой и не переключаться на роуминг от других операторов - если это сделать, блокировка интернета и SMS продлится еще на 24 часа.

Ранее на сайте Министерства связи и информатизации Беларуси появилась информация о том, что с 6 октября со стороны государственных органов Российской Федерации введены регуляторные ограничения по условиям предоставления услуг связи на территории страны.

Российские операторы связи вводят обязательную 24-часовую блокировку услуг передачи данных и SMS для всех абонентов в роуминге, регистрирующих в сетях российских операторов связи. Данное решение обязательно к исполнению и направлено на обеспечение национальной безопасности Российской Федерации и ее граждан. Блокировка автоматически применяется с момента первой регистрации в сети российских операторов и действует в течение 24 часов, после чего снимается", - заверили в министерстве.


Отмечалось, что при отсутствии активности по зарегистрированной в сети SIM-карте в течение 3 дней после снятия блокировки она будет применена снова на 24-часовой период до появления активности.

Ограничения не затрагивают голосовые услуги, которые будут полностью доступны независимо от блокировки услуг передачи данных и SMS", - добавили в пресс-службе.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:проблемыСвязьРоссия
08.10.2025, 18:10 170556

На юге Казахстана открылся областной фестиваль "Есениада-2025"  

Еще одним подарком для гостей и участников фестиваля стала видеоэкскурсия по музею-заповеднику Сергея Есенина
На юге Казахстана открылся областной фестиваль "Есениада-2025"
Фото: Россотрудничество
Тараз. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе в день 130-летнего юбилея великого русского поэта Сергея Есенина открылся областной фестиваль "Есениада-2025", сообщает пресс-служба Россотрудничества.

Большая честь - праздновать юбилей поэта с казахстанскими друзьями (...) Отрадно, что жители Тараза, люди разных национальностей и возраста, приходят к памятнику поэта, читают его стихи - это значит, что поэзия живет в наших душах. Особенно хочу подчеркнуть ценность непрерывных культурных связей между Казахстаном и Россией. Ваш фестиваль - прекрасный пример культурного диалога, для которого не существует границ. Символично, что в этом году юбилей Сергея Есенина совпал со 100-летием института народной дипломатии. Мы очень гордимся и дорожим этой дружбой!" - заявил директор музея-заповедника Вячеслав Журавлев.


Также сообщается, что при содействии Русского дома в Алматы организатора фестиваля, русскую общину "Радонеж", поддержал Государственный музей-заповедник Сергея Есенина в родном селе поэта Константиново Рязанской области.

Фото: Россотрудничество

Еще одним подарком для гостей и участников фестиваля стала видеоэкскурсия по музею-заповеднику Сергея Есенина. Ею открылся праздничный вечер в честь юбилея поэта, а прошедшие накануне Есенинские чтения украсила переданная Русским домом в Алматы выставка "Есенин. Живите так, как вас ведет звезда", подготовленная Государственным музеем истории российской литературы имени Даля", - отметили в пресс-службе.


Также отмечается, что именно в Таразе расположен единственный в Казахстане памятник поэту, где каждый год встречаются знатоки и любители его творчества. Как утверждают местные жители, любовь к поэзии Есенина не менее велика, чем к творчеству Пушкина.

Творчество и судьба одного из самых ярких поэтов Серебряного века привлекает множество исследователей и ценителей искусства слова. Благодаря Русскому дому в Алматы фонд Городской универсальной библиотеки имени Пушкина пополнился новейшей исследовательской литературой о творчестве Сергея Есенина", - сообщили в Россотрудничестве.


Фото: Россотрудничество

Позже юбилейные мероприятия поддержали учащиеся Алматы. В частности, в гимназии № 34 при поддержке Казахстанского русского культурного центра и Русского дома в Алматы состоялись Есенинские чтения "Живое слово великого поэта".

Читая стихи, участники артистично и искренне воссоздали мир внутренних переживаний есенинских героев. Гостями программы стали студенты Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Особым украшением мероприятия стала подготовленная гимназистами фотовыставка", - добавили в пресс-службе.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:фестивальТаразпоэт
08.10.2025, 17:55 154281

Казахстанцы обеспокоены ростом цен на продукты: граждане стали реже покупать мясо, овощи и фрукты

Одним из наиболее тревожных индикаторов потребительских настроений стала вынужденная экономия казахстанцев
Казахстанцы обеспокоены ростом цен на продукты: граждане стали реже покупать мясо, овощи и фрукты
Фото: Depositphotos
Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Исследование бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE показало, что 74,7% казахстанцев обеспокоены ростом цен на продукты питания за последние полгода, сообщает пресс-служба бюро.

Из них 51,1% крайне обеспокоены и 23,6% скорее обеспокоены. Вместе с тем 16,5% не очень обеспокоены, и только 6,9% респондентов рост цен совсем не беспокоит. Одним из наиболее тревожных индикаторов потребительских настроений стала вынужденная экономия казахстанцев", - заявили в пресс-службе.


Согласно данным опроса, 62% из-за высокой стоимости стали реже покупать мясо, а также овощи и фрукты (24,5%), рыбу (20,5%), молочные продукты (16,9%), хлеб и мучные изделия (12,1%), колбасные изделия (11,2%), сладости и напитки (10,9%).

Но 24,1% респондентов по-прежнему не экономят на еде и покупают привычные продукты", - добавили в бюро.


Напомним, до 12,9% выросла годовая инфляция в сентябре в Казахстане. Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания.

Ранее, выступая с посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал одной из главных проблем высокую инфляцию, которая съедает рост экономических показателей и доходов населения. Он отметил, что правительству и Нацбанку необходимо объединить усилия для решения данной проблемы.

Тем временем реальная заработная плата казахстанцев снизилась. Согласно данным статистики, среднемесячная заработная плата в Казахстане во втором квартале текущего года составила 420,9 тысячи тенге. Несмотря на ее рост в номинальном выражении на 9,8% за год, показатель реальной заработной платы сократился на 1,4%.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:РКРостПродуктыцены

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?

      Архив опросов