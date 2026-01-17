16.01.2026, 14:27 133681
Опрос КТ: 61% респондентов проголосовали за более длинные новогодние выходные Эксклюзив КТ
Фото: depositphotos.com
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов поддерживают продление новогодних выходных до 12 января, передает корреспондент агентства.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В Кыргызстане обсуждается продление новогодних выходных до 12 января. Министерство труда и социальной защиты республики отмечает, что продолжительный перерыв поможет снизить уровень стресса после насыщенного года, а также даст возможность провести больше времени с близкими. Считаете ли вы, что в Казахстане стоит рассмотреть подобную практику?"
61% участников опроса ответили: "Да, дополнительные выходные необходимы", 34% выбрали ответ: "Нет, существующих выходных достаточно" и 5% ответили: "Мне все равно".
Таким образом, подавляющее большинство респондентов высказались в пользу длительных новогодних выходных.
Напомним, новогодние выходные пришлись на первые числа января. Граждане с пятидневной рабочей неделей отдыхали с 1 по 4 января. Далее 5 и 6 января были рабочими рабочие, а затем снова выходной - 7 января отмечалось православное Рождество. Школьников ждали 10-дневные зимние каникулы - с 29 декабря 2025 года по 7 января 2026 года.
Тем временем программа "Инсайт" на РБК отмечает, одним из плюсов новогодних каникул для рабочего процесса является то, что после отпуска сотрудник способен лучше концентрировать внимание.
Отмечается, что увеличение продолжительности сна на 1-1,5 часа улучшает память и сосредоточенность, а неделя отдыха повышает вовлеченность сотрудников на 10%.
Кроме того, подход к работе становиться более креативным, что особенно важно для людей творческих профессий.
17.01.2026, 10:00 17806
Опасные "библиотеки" в Telegram: как мошенники крадут данные и деньги, рассказали в Генпрокуратуре
Фото: Depositphotos
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры предупреждает о новой схеме интернет-мошенничества под видом бесплатных электронных книг.
По данным зарубежных источников мошенники под видом бесплатных электронных книг распространяют в Telegram вредоносные файлы.
Схема обмана предельно проста: вы получаете сообщение в Telegram о доступе к большой библиотеке книг без ограничений. После запроса необходимого издания, бот имитируя реальный сервис, создает краткое описание сюжета книги, но вместо чтения или загрузки книги, направляет вам вирусный файл под видом "специального приложения", - рассказали в надзорном органе.
Установка файла влечет критические последствия: кража паролей и денег, доступ к перепискам и фотографиям, удаленное управление смартфоном и потеря личных данных.
Важно помнить установка сторонних приложений из неофициальных источников может привести к негативным последствиям. Соблюдение правил кибергигиены и личная бдительность остаются ключевыми мерами защиты от подобных угроз", - предупредили в ведомстве.
Ранее в ведомстве предупредили о новой схеме мошенничества через мессенджер WhatsApp.
16.01.2026, 11:59 146921
В Алматы снесли незаконное сооружение
Фото: акимат Алматы
Алматы. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Управление градостроительного контроля Алматы сообщило о сносе пристройки из металлоконструкций на фундаменте по улице Осипенко.
Проведенная внеплановая проверка установила, что собственник (физлицо) хозяйственным способом начал возводить пристройку к помещению на первом этаже жилого дома. В отношении него приняты административные меры с направлением материала в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям. 12 декабря 2025 года постановлением данного суда собственник признан виновным с принудительным сносом незаконно возведенного строения", - проинформировали в управлении.
Накануне во исполнение решения суда собственником проведен демонтаж незаконного строения.
Ранее сообщалось о сносе двухэтажного объекта, расположенного на улице Байдибек би.
15.01.2026, 14:32 294711
От финпирамид до опасных препаратов: сенатор о рисках рекламы в соцсетях
Депутат призвал усилить контроль над рекламой в социальных сетях
Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Проблемы засилья в социальных сетях агрессивной рекламы в своем депутатском запросе поднял сенатор Геннадий Шиповских.
Как отметил сенатор, за последние годы резко не только вырос объем, но усилилась и агрессивность рекламы в социальных сетях. Все чаще продвижение товаров, услуг и "инвестиционных проектов" осуществляется через блогеров, инфлюенсеров, популярных деятелей культуры и спорта, мнению которых доверяют пользователи. Такая реклама напрямую влияет на финансовые решения граждан, их потребительский выбор и даже на состояние здоровья.
По его словам, именно через социальные сети часто распространяются реклама и призывы к участию в финансовых проектах, которые на поверку оказываются пирамидами. Рекламируются сомнительные инвестиционные и строительные проекты, некачественные или даже опасные для здоровья товары.
Серьезной проблемой является массовое продвижение в социальных сетях и даже без согласия пользователя рекламы наркотических средств, проституции, онлайн-казино, порнографического контента, а также предложений об участии в акциях и продажах с использованием изображений известных личностей, сгенерированных искусственным интеллектом. Даже просматривая обычный ролик, пользователи сталкиваются с подобной рекламой. В таких условиях возникает вопрос: насколько эффективными могут быть профилактические, воспитательные и разъяснительные меры, реализуемые государством?" - задается вопросами Геннадий Шиповских.
Также он обратил внимание на рекламу в соцсетях медицинских препаратов, средств для снижения веса и добавок для повышения иммунитета, которую распространяют люди, не имеющие медицинского образования. Такая продукция нередко преподносится как натуральная и безопасная, при этом вопросы ответственности за возможный вред здоровью остаются неурегулированными.
Предлагаю совместно с Meta, TikTok и другими платформами достичь договоренностей о недопущении алгоритмического распространения на территории Казахстана запрещенной и общественно опасной рекламы. Внедрить автоматизированные механизмы выявления и оперативной блокировки рекламы наркотиков, проституции, онлайн-казино и порнографического контента. Ограничить право лиц без медицинского образования рекламировать продукцию, а также предусмотреть их ответственность в случаях причинения вреда здоровью граждан в результате такой рекламы", - предложил сенатор.
Ранее депутаты мажилиса выразили обеспокоенность применением мошенниками и блогерами-пранкерами возможностей искусственного интеллекта в своих корыстных целях и потребовали от властей принять соответствующие меры. По их словам, если будет создан и распространен дипфейк с участием руководителя государства или публичного лица с ложными призывами или фальшивыми заявлениями, последствия могут быть катастрофическими.
15.01.2026, 13:52 298981
Ключевой ветеринарный НИИ Казахстана может быть уничтожен застройкой - депутат
Фото: Facebook/KazNIVI
Алматы. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената Арман Утегулов в своем депутатском запросе потребовал приостановить изъятие земель Казахского научно-исследовательского ветеринарного института в Алматы, который является ключевым элементом национальной системы биологической безопасности.
КазНИВИ выполняет функцию научного координатора ветеринарной системы страны. Институт, основанный в 1905 году, на протяжении более века формировал научные школы, разрабатывал стратегии борьбы с опасными заболеваниями животных, обеспечивал научное обоснование санитарных мер, напрямую влияющих на продовольственную безопасность и здоровье населения. Институт относится к особо важным стратегическим объектам, подлежащим государственной охране, является держателем республиканской коллекции микроорганизмов и курирует природные очаги особо опасных зоонозных инфекций", - отметил сенатор в своем запросе.
Депутат подчеркнул, что в странах с развитым аграрным сектором и высоким экспортным потенциалом ключевые ветеринарно-научные институты референс-лаборатории находятся в прямом подчинении профильных министерств и выполняют функцию научного сопровождения государственной политики. Такое институциональное устройство позволяет обеспечить оперативную реакцию на биологические угрозы и доверие со стороны международных торговых партнеров.
Несмотря на стратегическое значение института, в отношении КазНИВИ реализуются решения, фактически ведущие к его демонтажу. Территория института сокращена с 40 до 3,5 гектара. Институт утратил право собственности, вынужден арендовать собственную историческую землю. По утвержденному генплану Алматы предусмотрено изъятие оставшиеся территории КазНИВИ под жилищную застройку, что означает фактически уничтожение уникального научного комплекса закрытого типа, восстановление которого в новых условиях невозможно", - обеспокоен депутат.
Он сделал акцент на том, что на территории института осуществлялась работа с возбудителями особо опасных инфекций, соответственно, любые действия по сносу и застройке без комплексной госэкспертизы создают неприемлемые риски биологического и санитарно-эпидемиологического характера.
Фактически под застройку выводится объект, обеспечивающий научное сопровождение ветеринарной службы всей страны, что прямо противоречит государственным приоритетам биологические и продовольственной безопасности", - подчеркнул Арман Утегулов.
В этой связи депутат потребовал приостановить любые действия, связанные с изъятием и застройкой территории института, а также провести проверку законности отчуждения земли объекта.
15.01.2026, 11:07 319861
В Алматы ожидаются снегопад и резкое похолодание
Фото: Depositphotos
Алматы. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с прогнозируемым выпадением снега и понижением температуры воздуха коммунальные службы Алматы переведены на работу в усиленном режиме, сообщил советник акима города Алматы по вопросам коммуникаций и работы со СМИ Ильзат Акчурин.
По информации Казгидромета, ночью с 15 на 16 января в Алматы ожидается выпадение снега, который с перерывами сохранится до вечера 17 января. 16 января температура воздуха ночью и днем составит от -5 до -7 градусов. 17 января ночью ожидается -11…-13 градусов, днем -7…-9 градусов.
В круглосуточном режиме планируется задействовать 1030 единиц специализированной техники, а также 200 единиц техники от частных организаций и 2710 дорожных рабочих. Для очистки дворовых территорий будут привлечены 1790 дорожных рабочих и 256 единиц спецтехники. Также будет организовано дежурство Службы спасения города Алматы с привлечением 16 единиц спецтехники и 50 ДЧС города Алматы дежурство обеспечивают 53 единицы спецтехники и 244 человека личного состава", - сообщил Ильзат Акчурин.
В акиматах районов запланировано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.
15.01.2026, 09:19 339266
Авиакомпания Air Astana обратилась к пассажирам в связи с закрытием воздушного пространства Ирана
Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Air Astana информирует об изменениях в маршруте некоторых регулярных и чартерных рейсов Air Astana в связи с закрытием воздушного пространства Ирана.
Рейсы в Шарм-эль-Шейх, Дубай, Доху, Медину будут выполняться в облет воздушного пространства Ирана. Air Astana внимательно отслеживает ситуацию. Просим пассажиров проверять статус рейсов, так как ожидаются изменения во времени вылетов и прилетов в аэропорты назначения", - проинформировали в авиакомпании.
Уточнять информацию можно в центре бронирования и информации: +7 (727) 244 44 77, +7 702 702 44 77.
В случае задержек и отмены рейсов: +7 (727) 244 44 78. WhatsApp: +7 702 702 00 74", - говорится в сообщении.
Напомним, Иран закрыл воздушное пространство после сообщений о возможной атаке США, сообщает РБК.
14.01.2026, 15:35 430226
В Казахстан запретили ввозить десять марок чая
Фото: depositphotos.com
Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане введены временные санитарные меры по запрету ввоза и реализации некоторый марок чая, не соответствующего требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщает пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
В ходе осуществления контрольного закупа и проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы выявлены факты производства и реализации черного чая, содержащего в своем составе пищевые красители, использование которых в чае не допускается. Кроме того, на пачках чая указаны недействительные адреса производства и расфасовки чая, что указывает на отсутствие разрешительных документов на осуществление деятельности, что установлено в ходе проведения расследований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - говорится в сообщении.
В частности, введен запрет на ввоз и реализацию следующих наименований черного чая:
- "Апамның шәйі Premium gold", Al-Hayat Golg, "БАЛҚИЯ Premium Gold", производитель - TOO "Orda Trade Astana";
- Sultan Suleyman, Pakistan tea, производитель - ТОО "Real Trade Astana";
- "БАЛҚИЯ Premium gold", производитель - ИП "Аль-Хадия";
- Aje Onim, производитель - ИП "Орда Чай" по заказу ТОО "Кальций":
- Al-Hayat Golg, производитель - "Empire KENIY E.P.Z. Limited";
- Al-Jannat Premium, производитель - ИП "Ferdaus" ;
- Alfarah.
Ранее Казахстан ввел временный запрет на ввоз яиц.
12.01.2026, 18:45 543361
Запущено ежедневное авиасообщение между Астаной и Петропавловском
Фото: Depositphotos
Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Запущен ежедневный авиарейс Астана - Петропавловск - Астана по фиксированной цене, сообщает пресс-служба авиакомпании VIETJET QAZAQSTAN.
Авиакомпания VIETJET QAZAQSTAN начала выполнять субсидированные рейсы Астана - Петропавловск - Астана. Стоимость билета фиксированная - 20 тысяч тенге", - говорится в сообщении.
Отмечается, что продажи открыты и доступны на сайте Vietjetqazaqstan.kz, а также на популярных сервисах продажи авиабилетов. В компании уточнили, что изменение даты вылета и возврат билетов производятся без удержания.
