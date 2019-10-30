Подведены итоги Международной научной конференции "Сарыарка и Алтын Орда: время и пространство"

Караганда. 29 октября. Kazakhstan Today - В рамках Международной научной конференции "Сарыарка и Алтын Орда: время и пространство" прошли полевые семинары в Теректы Аулие, у мавзолеев Жубан Ана, Жошихана, Алашахана и Домбауыл, передает Kazakhstan Today.

На встрече с общественностью и студентами в Жезказганском университете имени О. Байконурова гости и участники конференции представили две книги, посвященные истории тюркских народов, и приоткрыли завесу тайны вокруг проводимых в лучших лабораториях мира исследований, которые помогут не только выяснить некоторые подробности из жизни золотоордынской знати, но и восстановить их подлинный облик.

В международной конференции, организованной в рамках программы "Рухани жангыру", участвовали представители Германии, Японии, России, Кыргызстана, Турции, США, Украины и, конечно же, Казахстана. По словам модератора встречи Айбара Касеналина, заместителя директора Национального музея РК по научной работе, организаторы решили отойти от привычных рамок и составили программу так, чтобы помимо докладов и обсуждений, был и выезд на места, где расположены эти замечательные памятники истории. В целом, уверен А. Касеналин, гости получили прекрасные впечатления от поездки по сакральным местам Карагандинской области.

С точки зрения участников, организаторы сделали правильный выбор. Теперь ученые, историки, участвовавшие в конференции, будут готовить сборник докладов, включая те сведения, впечатления и даже эмоции, которые они получили. Так, по словам Хироюки Нагамине из Японии, он очень рад увидеть все своими глазами, прикоснуться к частичке истории - это очень интересно и познавательно. Обидно только, отметил он, что в Японии не так серьезно изучают период Золотой Орды, как оно того заслуживает.

Исследуя прошлое

На встрече были представлены две книги, которые подготовил в рамках празднования 750-летия Золотой Орды Нурлан Кенжеахмет - доктор исторических наук, профессор Боннского университета (Германия). Одна из них рассказывает историю Золотой Орды, Казахского ханства, династии Шибанидов, Оттоманской империи и Могулистана XIV-XVI веков. Вторая - подготовленный к конференции альбом под названием "Сарыарка и Алтын Орда: время и пространство".

К празднованию 750-летия Золотой Орды были презентованы не только книги и организована конференция. По словам Айбара Касеналина, подготовка к мероприятиям началась около трех лет назад, чтобы получилось не однодневное мероприятие, а нечто более значимое, дающее определенные результаты. К примеру, были проведены и проводятся археологические раскопки, ДНК-анализы, радиоуглеродные, антропологические исследования.

Популяризации истории Золотой Орды, средневековья в целом сегодня, благодаря вниманию Елбасы и президента РК Касым-Жомарта Токаева, уделяется большое внимание. Вместе с тем управление культуры, архивов и документации Карагандинской области уже давно проводит эту работу, поставив себе целью тщательно изучить значимые исторические памятники, сообщил А. Касеналин. Да и в мировом сообществе наблюдается большой интерес к историческим событиям и личностям средневековья, Золотой Орды в частности.

Сам Айбар Касеналин как археолог участвовал в раскопках четырех памятников в Жезказган-Улытауском регионе: Жошихана, Алашахана - для дополнительных исследований, Аяк Камыр и Болган Ана - с самого начала исследований.

Еркебулан Агимбаев - руководитель управления культуры, архивов и документации подтвердил, что работы по исследованию ДНК-анализов Жошихана и Болган Ана все еще продолжаются. Работа сложная: для изучения взяты фрагменты останков людей, живших в XII веке. Ученые обещают закончить свою работу в 2020 году, тогда же, благодаря современным методам ученых-антропологов, будет восстановлен и их исторический облик.

В будущем году мы получим ответы на многие вопросы и сможем увидеть, как они выглядели, их настоящие лица", - подчеркнул Еркебулан Агимбаев.

В ответ на вопрос, какова вероятность, что в мавзолее покоится именно сын Чингисхана Жошихан (Джучи), ведь сегодня интернет-пространство будоражат домыслы, что это могут оказаться останки другого человека, он ответил, что есть масса косвенных признаков и доказательств того, что это действительно сын Чингисхана.

Проводимый ДНК-анализ должен только подтвердить этот факт для мирового сообщества. Пока все идет по плану, скоро узнаем и кто такая Болган Ана - его невеста или кровная родственница", - сказал он.

О чем расскажет парча

Все обнаруженные в регионе артефакты, проводимые научные и исторические исследования дают возможность посмотреть на историю кочевых цивилизаций сквозь призму времени, уверена Татьяна Крупа, известный археолог-реставратор, руководитель международной научно-исследовательской лаборатории "YMAI" "Margulan Centre" при Павлодарском государственном педагогическом университете. Как и большинство участников, она впервые посетила Карагандинскую область.

Для меня было очень интересно ознакомиться с памятниками, которые хорошо знаю по научным трудам и исследуемым находкам. Это дает возможность по-новому смотреть не только на историю Казахстана, но и на историю Евразийского пространства в целом", - отметила она.

В лаборатории "YMAI" Татьяна Крупа изучает древние ткани - золотую парчу и камку, доставленные из захоронения Болган Аны. Это богатейший, интереснейший материал, который показывает, что она из себя представляла.

Не хочу оспаривать важность политической, экономической истории. Но в большинстве случаев мы проецируем прошлое на себя, нам интересно, что человек ел, как одевался, жил. И предметы быта, костюмы, фрагменты тканей, из которых они были пошиты, дают нам это представление", - отметила археолог-реставратор.

Ткани, изучаемые сегодня в лаборатории, - очень ценные. И если, как призналась Т. Крупа, золотая парча часто встречается на раскопках в захоронениях знати, то камка - это более редкий и ценный артефакт. На ней сложнейший растительный орнамент, сотканный на примитивных станках.

Что еще более интересно, отметила Татьяна Крупа, все виды изучаемых тканей, безусловно, китайского производства. Это подтверждает наличие прочных торговых отношений в те времена. Как известно, в древности здесь проходил Медный (Сарысуйский) тракт - ответвление Большого шелкового пути.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства