Полицейские вызволили с заснеженной трассы в Карагандинской области восемь человек, в том числе двух детей

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Полицейские вызволили с заснеженной трассы в Карагандинской области восемь человек, в том числе двух детей12.02.2017
Общество  11:01

Караганда. 12 февраля. Kazakhstan Today - Сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции вызволили с заснеженной трассы в Карагандинской области восемь человек, в том числе двух детей, сообщили в пресс-службе ДВД региона.

По информации пресс-службы, в ночь с 9 на 10 февраля при несении службы на участке трассы Алматы - Екатеринбург полицейские областного батальона дорожно-патрульной полиции у 973-го километра заметили застрявшие на заснеженной дороге три автомашины, передает Kazakhstan Today.

"Водители автомашин отправились в путь, несмотря на то, что видимость была нулевой, дул сильный ветер и резко понизилась температура. Автовладельцы обратились к полицейским с просьбой помочь им выбраться из снежного плена, просили водители помочь не себе, а пассажирам, среди которых были совсем маленькие дети", - рассказали в полиции.

Два экипажа подключились к спасению людей, оказавшихся в трудной ситуации. Вытолкав машины из сугробов инспекторы областного батальона старшины полиции Кусаинов, Медетов, старший сержант полиции Кабыкенов и старший лейтенант полиции Сеитов эвакуировали людей в Караганду. Стоит отметить, что среди восьми спасенных - двое детей, самому младшему пассажиру исполнилось семь месяцев, второму ребенку - пять лет, уточнили в пресс-службе.
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