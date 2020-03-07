Помещенный на карантин в Алматы гражданин Ирана поблагодарил казахстанских медиков

Алматы. 6 марта. Kazakhstan Today - Помещенный на карантин в Алматы гражданин Ирана Рахнема Мухамед Риза поблагодарил медиков за помощь и заботу, передает Kazakhstan Today.

57-летний гражданин Ирана находился под карантином в Центре фтизиопульмонологии города Алматы, откуда сегодня был выписан. Перед тем как покинуть лечебное заведение, Рахнема Мухамед Риза по своей инициативе зашёл к главврачу и написал благодарственное письмо на английском языке, адресованное казахстанскому правительству и Министерству здравоохранения, сообщили в Центре.

Меня зовут Rahnema Mohammed, прибывший 03.03.2020. Меня обследовали в связи с новой эпидемией. Специалисты были очень доброжелательными и заботливыми. Дата выписки 06.03.2020. Меня проверили, я здоров. Большое спасибо Казахстану и Министерству здравоохранения за оказанную помощь", - говорится в благодарственной записке.

Иностранный гражданин также отметил, что в лечебном заведении "все были очень старательными и добрыми". "Большое спасибо медсёстрам, врачам и всей команде. Спасибо вам за мое здоровье", - написал он.

Как рассказали в Центре фтизиопульмонологии, гражданин Ирана прибыл в Алматы из Стамбула. Симптомов вируса у него не было. Под карантином он пробыл три дня, в течение которых его проверяли на термометрию и взяли мазок из зева. Результат - отрицательный.

После выписки гражданин Ирана находится на домашнем карантине.

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