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Потепление на востоке Казахстана и похолодание на западе ожидается в ближайшие три дня04.04.2018
Общество  12:36

Астана. 4 апреля. Kazakhstan Today - Потепление на востоке Казахстана и похолодание на западе ожидается 5-7 апреля, передает Kazakhstan Today.

"Холодный антициклон, сместившийся на Казахстан, вызвал понижение температуры воздуха в большинстве его областей. В ближайшие сутки начнётся перестройка атмосферных процессов, и в республику будут поступать тёплые воздушные массы с районов Ирана. Они вызовут повышение температуры воздуха в восточной половине республики", - сообщает "Казгидромет".

Вместе с тем, по прогнозу, на западные области с районов Поволжья смещаются атмосферные фронты, которые вызовут осадки, дождь и мокрый снег. Температура воздуха на западе ожидается на 2-4 градуса ниже обычной для данного периода.
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