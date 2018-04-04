Астана. 4 апреля. Kazakhstan Today - Потепление на востоке Казахстана и похолодание на западе ожидается 5-7 апреля, передает Kazakhstan Today.

"Холодный антициклон, сместившийся на Казахстан, вызвал понижение температуры воздуха в большинстве его областей. В ближайшие сутки начнётся перестройка атмосферных процессов, и в республику будут поступать тёплые воздушные массы с районов Ирана. Они вызовут повышение температуры воздуха в восточной половине республики", - сообщает "Казгидромет".

Вместе с тем, по прогнозу, на западные области с районов Поволжья смещаются атмосферные фронты, которые вызовут осадки, дождь и мокрый снег. Температура воздуха на западе ожидается на 2-4 градуса ниже обычной для данного периода.

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