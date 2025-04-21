Праздник Воскресения Христова отмечают в Казахстане

В среднем одна семья тратит на книги, газеты и канцелярские товары 1-2 тыс. тенге в квартал

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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане уменьшился объем услуг по изданию книг и газет, также на 7% сократилось количество посетителей библиотек, сообщает - В Казахстане уменьшился объем услуг по изданию книг и газет, также на 7% сократилось количество посетителей библиотек, сообщает Finprom





В четвертом квартале 2024 года в РК в сфере издательской деятельности было оказано услуг на 75,3 млрд тенге - на 7,4% больше в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Однако ИФО составил 94,6%, что означает уменьшение реального объема оказанных услуг на 5,4%. В разрезе направлений наибольшее сокращение наблюдалось в сегменте издания книг: на 17,5% за год, до 13,8 млрд тенге. Объем услуг по изданию газет уменьшился на 5%, составив 22,4 млрд тенге. В то же время ряд направлений показал рост: объем услуг по изданию справочников увеличился на 12,3%, до 1,3 млрд тенге, а объем услуг по изданию журналов и периодических публикаций - на 47,4%, до 8,5 млрд тенге", - говорится в исследовании.





На 6,9% вырос объем услуг по изданию компьютерных игр, достигнув 6,5 млрд тенге. Наиболее существенный рост показало направление по изданию прочего программного обеспечения: плюс сразу 68%, до 12 млрд тенге.





Finprom





На 2,7% сократились и расходы казахстанских семей на газеты, книги и канцелярские товары, составив в среднем 1,5 тыс. тенге на домохозяйство.





Больше всего на эти товары тратят жители Алматы: в среднем 2,3 тыс. тенге на семью в квартал. Следом идут Астана (2,2 тыс. тенге), а также Кызылординская (2 тыс. тенге ), Карагандинская (1,8 тыс. тенге) и Актюбинская (1,7 тыс. тенге) области. Наименьшие расходы в секторе были зафиксированы в Шымкенте (всего 239 тенге), а также в Мангистауской (505 тенге) и Туркестанской (638 тенге) областях.





Finprom





При этом цены на книги и канцелярские товары растут. За март текущего года они выросли на 2,4%. В том числе книги подорожали на 1,9%, канцелярские товары - на 2,8%.





Исследователи также отмечают снижение читательской активности.





В Казахстане, по последним данным на начало 2024 года, функционировали 3,9 тыс. библиотек и 1,1 тыс. пунктов выдачи литературы. Несмотря на то, что их общее количество за год увеличилось на 0,2% и на 5,9% соответственно, численность пользователей сократилась на 7,1%, до 5,7 млн человек, включая 1,7 млн детей. При этом посещаемость библиотек, напротив, выросла на 2,8%, до 52,7 млн посещений", - отмечают авторы материала.





Они также отметили, что общий фонд материалов библиотек тоже уменьшился, хоть и незначительно.



