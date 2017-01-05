Алматы. 4 января. Kazakhstan Today - 3 января 2017 года опубликована обновленная версия мобильного приложения AUA, позволяющего следить за изменением концентрации взвешенных частиц пыли на пересечении улиц Толе би и Амангельды в городе Алматы, сообщается на официальном сайте программы.

Как пояснили разработчики, приложение доступно в App Store и Google Play, кроме того, данные также доступны на сайте almatyurbanair.kz, передает Kazakhstan Today.

"Наше оборудование - пылемер BAM-1020, установленный на территории медицинского университета - прошло поверку по рекомендации Казгидромет. Поверку проводил Казахстанский институт метрологии, она проводится один раз в год. Следующая поверка запланирована на март 2017 года", - говорится в сообщении.

По информации разработчиков, новая версия приложения показывает концентрацию в воздухе частиц РМ2,5, то есть более мелких частиц, которые представляют большую угрозу для здоровья человека из-за способности легко проникать сквозь биологические барьеры организма. Приложение показывает текущую концентрацию РМ2,5, а также изменения концентрации РМ2,5 за день и месяц. Пунктирная линия показывает предельно допустимую среднесуточную концентрацию (ПДКсс), то есть норму, в Казахстане - это 0,035 мг/м3. Рекомендуемая Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ПДК: среднесуточная - 0,025 мг/м3 и среднегодовая - 0,012 мг/м3.

Напомним, что в ноябре 2015 года фонд Common Sense запустил мобильное приложение AUA, позволяющее следить за изменением концентрации частиц пыли PM10 в воздухе, получаемых с помощью пылемера BAM-1020, установленного на территории Медицинского университета имени Асфендиярова. В конце 2015 года Казгидромет рекомендовал провести поверку оборудования, после чего подача данных была временно приостановлена.

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