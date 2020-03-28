Проехать любой ценой: житель Алматинской области пытался проехать через блокпост в мусоровозе

Алматы. 27 марта. Kazakhstan Today - Водитель мусоровоза за денежное вознаграждение пытался провезти через блокпост в Алматы молодого человека, передает Kazakhstan Today.

Ночью на блокпосту №7, дислоцированном на пересечении улиц Акын Сара и Аксайской, был досмотрен мусоровоз под управлением гражданина Л., 1994 года рождения. Установлено, водитель пытался провезти через границу города в качестве пассажира 19-летнего жителя Алматинской области, сообщает Polisia.kz.

Попытка не увенчалась успехом: они были задержаны. В настоящее время в отношении и водителя, и его пассажира инициировано административное производство. Следует в очередной раз напомнить гражданам о строгом соблюдении правил режима чрезвычайного положения. Игнорирование этих норм влечет за собой как минимум штраф в размере 10 МРП, максимум - 15 суток административного ареста", - сказал начальник управления полиции Алатауского района Улан Абулхаир.

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