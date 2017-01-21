Ряд автодорог закрыт из-за метели в Восточном Казахстане, в Алматинской области введено ограничение

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Ряд автодорог закрыт из-за метели в Восточном Казахстане, в Алматинской области введено ограничение21.01.2017
Общество  09:35

Астана. 21 января. Kazakhstan Today - Из-за ухудшения погодных условий - метели и плохой видимости - в Восточно-Казахстанской области закрыт ряд автодорог, сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД РК.

В Алматинской области с 23.00 вчерашнего дня ограничено движение на автодороге республиканского значения Сарыозек - Коктал (с 40-го по 80-й километр) для грузового и общественного автотранспорта, передает Kazakhstan Today.

В Восточно-Казахстанской области для всех видов автотранспорта закрыто движение на автодорогах областного значения Чарск - Бакырчик (с 0-го по 42-й километры), Бакырчик - Бурсак (с 0-го по 18-й километры), Новопокровка - Петропавловка - Зубаир - Байтанант (с 0-го по 41-й километры), Бородулиха - Жезкент (с 0-го по 49-й километры).
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