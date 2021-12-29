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Руководитель свинофермы, которая нанесла ущерб экологии в 7 млрд тенге, попал под амнистию

28.12.2021, 10:23 34381
АКТОБЕ. 28 ДЕКАБРЯ - В Актюбинской области суд вынес приговор владельцу ТОО "Парижская коммуна ХХI" Гайку Тертеряну, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Уголовный суд установил, что в буферной зоне предприятия действительно закапывались отходы убойного цеха и другой мусор, что привело к порче земли. Суд учел пожилой возраст, положительные характеристики обвиняемого, частичное возмещение ущерба и не стал наказывать лишением свободы. Гайка Тертеряна приговорили к одному году и шести месяцам ограничения свободы. Но суд освободил его от этого наказания в связи с юбилейной амнистией", - пишет издание "Диапазон".

 
По данным издания, само имущество свинофермы сейчас распродается по решению суда, чтобы возместить ущерб экологии в семь с лишним миллиардов тенге. 
 

Чтобы быстрее продать живых свиней, их признали скоропортящимся имуществом. Забирают из комплекса на большегрузах и увозят. Активист Петр Мурашкевич записал этот процесс на видео и разместил в Инстаграме, назвав такое обращение жестоким по отношению к животным. На ролике видно, как несколько человек пытаются насильно загрузить, затолкать десятки свиней в грузовую машину. Все действо происходит в присутствии полицейских", - говорится в материале.

 
Летом этого года экономический суд установил, что в буферной зоне комплекса смешивали и частично закапывали навоз, отходы убойного цеха, ТБО. Навоз хранился больше положенного срока. 
 
В 2018 и частично в 2019 годах свиноферма работала без эмиссии в окружающую среду. Там было на 11 тысяч свиней больше, чем заявлено по проекту. Скандал на свиноферме в Бестамаке продолжается с осени 2020 года. Местные активисты разметили в соцсетях видео закопанных отходов за свинофермой и потребовали закрыть предприятие. Контролирующие органы выявили многочисленные нарушения в работе и потребовали их устранить. 
 

Весной, после того, как канализацию опечатали судоисполнители, скандальная ситуация приобрела угрожающие обороты. Рабочие заявили, что из-за этого у них стали дохнуть свиньи, может возникнуть массовый падеж и эпидемия. Только за первые дни там погибло около 300 животных", - пишет "Диапазон". 

 
Коллектив рабочих требовал встречи с акимом области, устраивал голодовку. Руководство комплекса уверяло, что практически все нарушения устранили, отходы не попадают в почву и воду, внедрили новые технологии по утилизации отходов убойного цеха. Аким области утверждал, что никакого рейдерства нет, а у руководства свинофермы было время устранить все нарушения.
 

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Защититься от Омикрона с помощью вакцинации призывает ДСЭК Алматы

29.12.2021, 19:35 4891
АЛМАТЫ. 29 ДЕКАБРЯ- Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов сегодня в ходе брифинга призвал жителей мегаполиса прийти в пункты вакцинации, которые продолжают свою работу, и сделать прививки от коронавируса, которые смогут защитить организм в случае прихода омикрона и уже циркулирующего дельта-штамма, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, пока в Алматы эпидситуация стабильная, за последние сутки зарегистрировано 52 случая, но все могут изменить предстоящие новогодние праздники, сообщает Региональная служба коммуникаций в своем паблике в Instagram.
 
Байгабулов прогнозирует, что в эти дни увеличится количество контактов между людьми, возрастают риски распространения коронавируса. В ведомстве обеспокоены возможным приходом нового штамма омикрон, который распространяется в разы быстрее, чем другие варианты КВИ.
 

Очень важно для полной защиты пройти ревакцинацию, пока это сделали 61 070 жителей Алматы, из них в возрасте 40-49 лет - 25,6%, 30-39 лет - 23%, 20-29 лет - 20%", - сообщил он.

 
Как сообщалось ранее, в Алматы количество зарегистрированных случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями с начала сентября по настоящее время выросло более чем в три раза по сравнении с прошлым годом.
 

45 семей получили ключи от квартир в одном из районов Акмолинской области

29.12.2021, 18:47 8416
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 29 ДЕКАБРЯ - В год 30-летия Независимости страны и в преддверии Нового года в районном центре Сандыктауского района - селе Балкашино 45 семей получили ключи от квартир, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В числе обладателей нового жилья - дети-сироты, многодетные семьи, представители социально уязвимых слоев населения, ветераны труда, сообщает управление внутренней политики региона.
 
Новый 45-квартирный дом построен по государственной программе жилищно-коммунального строительства "Нурлы жер". 
 
Ключи от благоустроенных квартир и памятные подарки новоселам вручил аким района Ербол Жусупбеков. Тепло поздравляя жителей нового дома, руководитель региона подчеркнул, что наличие собственного комфортного жилья является главным показателем повышения качества жизни казахстанцев. 
 

Жилищный вопрос - один из самых важных для населения. Поэтому одним из ключевых направлений политики нашего государства является обеспечение каждой казахстанской семьи собственным жильем. Отрадно, что в год 30-летнего юбилея Независимости страны мы активно реализуем эти задачи", - отметил аким района. 

 
В этом году в Сандыктауском районе по плану в эксплуатацию введено более 5 тысяч квадратных метров жилья. 
 
К слову, за годы Независимости в Акмолинской области построено 7 миллионов квадратных метров жилья, более 62 тысяч акмолинцев решили квартирный вопрос.
 

В акимате Алматы рассказали, почему сэкономили на праздничном оформлении города

29.12.2021, 18:34 9146
В акимате Алматы рассказали, почему сэкономили на праздничном оформлении города
АЛМАТЫ. 29 ДЕКАБРЯ - В связи с нестабильной санитарно-эпидемиологической ситуацией по КВИ произошло секвестрование бюджета, в связи с чем уже второй год подряд в Алматы сокращены расходы на праздничное оформление города, а также проведение культурно-массовых мероприятий, сообщили в управлении культуры Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Все ресурсы были брошены на стабилизацию последствий борьбы с пандемией. В связи с этим, оформление мегаполиса к Новогодним праздникам проведено в сокращенном варианте", - сообщили в управлении.

 
Как сообщили в городском акимате, традиционно, главная елка города установлена на площади "Астана", возле КБТУ. Остальные инсталляции установлены по 8 районам города - на центральных улицах, возле районных акиматов, на пешеходных зонах. Таким образом, были украшены следующие адреса - Парк Первого Президента, площадка перед Дворцом Республики, площадка перед цирком, пешеходная зона по улице Панфилова и по улице Сауранбаева, Алматы Арена, ТЮЗ имени Н. Сац, Дворец Спорта, Халык Арена, Медео, улицы Майлина, Аль-Фараби акиматами и другим.
 
Также во всех районах города были установлены ёлки, МАФы и фотозоны. Также использованы малые архитектурные формы прошлого года.
 

В 2021 году тендер на оформление к празднованию Нового года - 2022 по городу Алматы выиграла компания "Clover Media Group" на 224 млн тенге. Сумма включает не только изготовление и монтаж-демонтаж уличного новогоднего украшения, но и все налоги, предусмотренные законодательством РК, в том числе НДС - более 24 млн тенге", - отметили в управлении культуры.

 
Как уточняется, в рамках договора были установлены елки, малые архитектурные формы, фотозоны. Всего изготовлено и установлено на улицах города более 100 объектов. 
 
Кроме того, была проведена совместная работа с представителями малого и среднего бизнеса по украшению прилегающей к объекту собственника территории.
 
Как сообщалось ранее, в столице главный государственный санитарный врач Сархат Бейсенова обратилась к жителям города и призвала в праздничные дни воздержаться от посещения мест массового скопления людей и соблюдать карантинные меры, чтобы стабилизировать эпидситуацию.
 
Также напомним, что в Нур-Султане и Алматы отказались от новогодних фейерверков.
 

Журналистка подала заявление в полицию на Тлеухана

29.12.2021, 18:07 12336
Журналистка подала заявление в полицию на Тлеухана
Фото: parlam.kz
НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - Корреспондентка Vesti.kg в Казахстане Айнур Коскина подала заявление в полицию на экс-мажилисмена Бекболата Тлеухана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно заявлению, экс-депутат ударил журналистку по голове и сломал штатив от мобильного телефона.
 
Напомним, что сегодня в ходе пленарного заседания мажилиса, стало известно, что депутат Бекболат Тлеухан добровольно сложил свои полномочия
 

Я ухожу, потому что мне предложили стать вице-президентом Всемирной конфедерации этноспорта", - рассказал он журналистам.

 
Между тем корреспондент Vesti.kg в Казахстане Айнур Коскина поинтересовалась у экс-парламентария, как он относится к обсуждаемому в обществе вопросу многоженства.
 
Как сообщает Vesti.kg, Тлеухан сначала поерничал: "Вы хотите за кого-то выйти замуж?". Но затем заявил:
 

У меня много жён. Никогда не скрывал, что я - многоженец. Я - в полигамном браке. Никогда этого не скрывал".

 
На вопрос о том, как к этому относятся его однопартийцы из "Нур Отана", экс-мажилисмен несдержанно ответил:
 

Откуда я знаю? Вы как относитесь? По вашему виду, вы сильно против этого. Это моя судьба и до этого нет вашего дела".

 
Направляясь к лифту, Тлеухан продолжал выбрасывать оскорбительные фразы в адрес журналиста: "Если тебя никто не берет замуж, я в чем виноват? Какое тебе дело до моей жены?".
 
Когда журналистка зашла в лифт с экс-депутатом, его помощница Нурзинат Бояркулова безуспешно попыталась вытолкать представительницу СМИ. А когда лифт закрылся, Тлеухан ударил Айнур Коскину по голове и сломал штатив от мобильного телефона.
 
Заявление Айнур Коскиной по статье УК РК "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста зарегистрировали в управлении полиции Есильского района, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает informburo.kz.
 

29 декабря текущего года на канал 102 поступило сообщение от журналиста Айнур Коскиной о том, что в 10.15 в здании парламента экс-депутат Бекболат Тлеухан воспрепятствовал её профессиональной деятельности, умышленно повредил штатив и нанёс лёгкие телесные повреждения. Заявление зарегистрировано в управлении полиции района Есиль, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка", – сообщили в полиции.


 
Как сообщалось ранее, Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан по итогам публичного обсуждения и согласования со всеми заинтересованными центральными и местными исполнительным органами принят "Регламент защиты прав журналистов при нарушении их прав", в котором отражены права и обязанности журналистов, государственных органов и действия министерства в случаях нарушения прав журналистов.
 

В Уральске более двух тысяч жителей остались без газа в 30-градусные морозы

29.12.2021, 17:15 13386
В Уральске более двух тысяч жителей остались без газа в 30-градусные морозы
Фото: uralskweek.kz
УРАЛЬСК. 29 ДЕКАБРЯ - В ночь с 28 на 29 декабря более двух тысяч жителей нескольких дачных сообществ Уральска остались без газа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает издание "Уральская неделя", по словам жителей дачных массивов "Елочка", "Виктория", "Автодорожное", "Коммунальник", "Сокол", 1-я, 2-я, 3-я дачные, вот уже три зимы подряд в сильные морозы газовики прекращают подачу газа в их дома.
 

Дома у нас совсем остыли, замерзают дети, старики", - жалуются жители.

 
Как отмечает житель садоводческого товарищества "Елочка" Самиголла Бекетов, подача газа начала снижаться 27 декабря. Бекетов и еще несколько его соседей пошли на трассу проверять газовую задвижку в Подстепном.
 

Мы увидели, что нам снизили давление. А сегодня подача газа совсем уже прекратилась. Мы звонили в службу "109", там оператор нам сказала: "От "КазТрансГаз Аймака" поступила команда не принимать заявки от проживающих в садоводческих товариществах на отсутствие газа", - сказал он.

 
По словам жителей дачных массивов, когда они строили свои дома, то все получили согласования от филиала "КазТрансГаз Аймака" на проведение газа и отопления, они подписали все необходимые документы.
 

Мы исправно платим за газ. А теперь они нам заявляют: "Не просите у нас газ. У нас нет для вас газа". А тогда у кого мы должны просить подачу газа? Только в "Елочке" порядка 700 абонентов. А если все садоводческие товарищества взять, куда подача газа практически уже прекращена, то угроза замерзнуть реальная более чем для двух тысяч семей", - возмущается Бекетов.

 
По его словам, руководство филиала АО "КазТрансГаз Аймак" сообщило им, что проблема в трубе и оборудовании, обеспечивающем подачу газа в жилые массивы в этих садоводческих товариществах. Заместитель директора "КТГА" сказал жителям, что изначально труба в сторону дачных массивов была построена некачественно - не под то давление, которое необходимо для нормального обеспечения газом. Подрядчиком было ТОО "Жайык Курылыс". И каждую зиму они обещают, что летом подрядчик исправит свою работу, проведет ремонт, и с подачей газа все будет нормально. Но работы не проводятся.
 
Сегодня утром несколько десятков жителей пришли в офис филиала АО "КазТрансГаз Аймак". Выслушав представителя руководства филиала газового монополиста, который сказал им, что они ничего сделать не могут. Тогда жители замерзающих жилых массивов направились в акимат города добиваться встречи с акимом Абатом Шыныбековым.
 
Вместе с тем в Уральске третий день держатся сильные морозы.

 
Как сообщалось ранее, кочегары на севере Казахстана вынуждены отапливать жилые дома мусором в ожидании угля.
 

В шести областях объявили штормовое предупреждение

29.12.2021, 17:15 13031
В шести областях объявили штормовое предупреждение
НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - Непогода ждет жителей Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 30 декабря на севере в центре Атырауской области ожидаются низовая метель, туман, гололед. В Атырау 30 декабря ожидаются туман, гололед.
 
30 декабря на севере Актюбинской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем в центре области порывы до 18 метров в секунду 
 
30 декабря в центре Кызылординской области сохраняется туман. Ожидается ветер северо-восточный, восточный, днем в центре области до 15-20 метров в секунду . В Кызылорде 30 декабря временами сохраняется туман. Ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
30 декабря на северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, на юго-западе области порывы до 15-20 метров в секунду. В Уральске 30 декабря ночью и утром ожидается туман.
 
30 декабря на западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, днем в горных районах до 15-20 метров в секунду В Шымкенте ночью и утром 30 декабря ожидается туман. В Туркестане ночью и утром 30 декабря ожидается туман.
 
30 декабря на юге Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе области порывы до 15-20 метров в секунду.
 

Водитель погиб в результате лобового столкновения двух авто в Костанайской области

29.12.2021, 16:31 15146
Водитель погиб в результате лобового столкновения двух авто в Костанайской области
КОСТАНАЙ. 29 ДЕКАБРЯ - В Костанайской области, на автодороге Костанай - Тобыл, 37-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2110, следуя с Большого моста из Костаная в сторону города Тобыла, не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение, сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в департаменте полиции, ДТП случилось  около семи вечера 27 декабря,, пишет "Алау".
 

Он выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомашиной Opel Astra под управлением 28-летнего жителя Костаная. Оба транспортных средства зарегистрированы на территории РФ. В результате ДТП водитель ВАЗ-2110 госпитализирован в Костанайскую областную больницу, где в последующем скончался. Также в больницу была госпитализирована пассажир ВАЗа. Водитель Opel Astra обратился в Костанайскую городскую больницу", - сообщили в пресс-службе.

 
По факту ДТП проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК.
 
Как сообщалось ранее, ДТП с участие двух автобусов произошло в Алматы.
 
Также напомним, что три человека погибли при столкновении автобуса и автомобиля в Алматинской области.
 

Воспитателей алматинского детсада уволили после избиения воспитанниками четырехлетнего мальчика

29.12.2021, 16:07 14626
Воспитателей алматинского детсада уволили после избиения воспитанниками четырехлетнего мальчика
Фото: кадр из видео telegram/ВЫХОД К ПРАВДЕ
АЛМАТЫ. 29 ДЕКАБРЯ - Очередной инцидент с избиением произошел в одном из детских садов Алматы. Воспитателей уволили, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Ulys Media, четырехлетнего мальчика избили дети из его же группы. 
 
Инцидент произошел в детском саду №58 Ауэзовского района. Была проведена служебная проверка.

 

Воспитатель группы и заведующая детсадом освобождены от занимаемых должностей. За ослабление контроля в отношении руководителя отдела дошкольного воспитания и обучения и руководителя отдела образования Ауэзовского района применены дисциплинарные взыскания", - сообщает агентство.

 
Воспитаннику детсада по согласованию с родителями оказывается психологическая поддержка, состояние ребенка удовлетворительное.

 
Между тем сегодня департамент по обеспечению качества в сфере образования Алматы сообщил, что в городе все детсады будут проверены на предмет соответствия стандартам образования. Причиной проверки стали участившиеся инциденты с избиениями детей. Так, 27 декабря видео зверского обращения с воспитанниками детсада в Алматы попало в соцсети
 
Позже стало известно, что избивавшая детей воспитательница покончила с собой.
 

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