Руководитель свинофермы, которая нанесла ущерб экологии в 7 млрд тенге, попал под амнистию

АКТОБЕ. 28 ДЕКАБРЯ - В Актюбинской области суд вынес приговор владельцу ТОО "Парижская коммуна ХХI" Гайку Тертеряну, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Уголовный суд установил, что в буферной зоне предприятия действительно закапывались отходы убойного цеха и другой мусор, что привело к порче земли. Суд учел пожилой возраст, положительные характеристики обвиняемого, частичное возмещение ущерба и не стал наказывать лишением свободы. Гайка Тертеряна приговорили к одному году и шести месяцам ограничения свободы. Но суд освободил его от этого наказания в связи с юбилейной амнистией", - пишет издание "Диапазон".
По данным издания, само имущество свинофермы сейчас распродается по решению суда, чтобы возместить ущерб экологии в семь с лишним миллиардов тенге.
Чтобы быстрее продать живых свиней, их признали скоропортящимся имуществом. Забирают из комплекса на большегрузах и увозят. Активист Петр Мурашкевич записал этот процесс на видео и разместил в Инстаграме, назвав такое обращение жестоким по отношению к животным. На ролике видно, как несколько человек пытаются насильно загрузить, затолкать десятки свиней в грузовую машину. Все действо происходит в присутствии полицейских", - говорится в материале.
Летом этого года экономический суд установил, что в буферной зоне комплекса смешивали и частично закапывали навоз, отходы убойного цеха, ТБО. Навоз хранился больше положенного срока.
В 2018 и частично в 2019 годах свиноферма работала без эмиссии в окружающую среду. Там было на 11 тысяч свиней больше, чем заявлено по проекту. Скандал на свиноферме в Бестамаке продолжается с осени 2020 года. Местные активисты разметили в соцсетях видео закопанных отходов за свинофермой и потребовали закрыть предприятие. Контролирующие органы выявили многочисленные нарушения в работе и потребовали их устранить.
Весной, после того, как канализацию опечатали судоисполнители, скандальная ситуация приобрела угрожающие обороты. Рабочие заявили, что из-за этого у них стали дохнуть свиньи, может возникнуть массовый падеж и эпидемия. Только за первые дни там погибло около 300 животных", - пишет "Диапазон".
Коллектив рабочих требовал встречи с акимом области, устраивал голодовку. Руководство комплекса уверяло, что практически все нарушения устранили, отходы не попадают в почву и воду, внедрили новые технологии по утилизации отходов убойного цеха. Аким области утверждал, что никакого рейдерства нет, а у руководства свинофермы было время устранить все нарушения.