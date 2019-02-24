С Байконура осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Egyptsat-A"

Астана. 22 февраля. Kazakhstan Today - 21 февраля 2019 года в 21.47 по времени Астаны с площадки 31 космодрома Байконур осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Egyptsat-A", передает Kazakhstan Today.





"Пуск прошел в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Египетский спутник дистанционного зондирования Земли "Egyptsat-A" оснащен современной оптико-электронной аппаратурой с высоким пространственным разрешением. Космический аппарат может вести съемку в видимом и инфракрасном спектрах в панхроматическом (черно-белом) и мультиспектральном диапазонах.

Максимальная полоса обзора составляет 1400 километров.

КА "Egyptsat-A" создан в ПАО "РКК "Энергия" имени С.П. Королева" в интересах правительства Арабской Республики Египет. После выполнения программы летных испытаний спутник будет передан на управление египетской стороне.

Масса спутника составляет около одной тонны. Он будет выведен на орбиту высотой 800 на 500 километров, где должен проработать не менее 11 лет.

Трасса полета ракеты-носителя пройдет в северном направлении от космодрома Байконур, над территорией Казахстана - Актюбинской и Костанайской областями и России - над Уральским регионом.

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