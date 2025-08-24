Синоптики прогнозируют жару на западе и дожди на востоке Казахстана

В ведомстве утверждают, что проект предусматривает сохранение существующих зеленых насаждений

Алматы. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате города Алматы ответили жителям, возмущенным работами в палисаднике многоэтажки, расположенной по улице Богенбай батыра, 300, и назвали их благоустройством, передает корреспондент агентства.





В рамках БНУ-2025 в Алмалинском районе ведутся работы по текущему ремонту улицы Богенбай батыра на участке от улицы Розыбакиева до проспекта Гагарина. Работы начаты 14 августа текущего года подрядной организацией ТОО "Get Target". Вдоль указанного участка выявлены палисадники и территории, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, и огражденные самовольно установленными заборами. В процессе благоустройства предусмотрено комплексное обновление данных зон. В рамках договора предусмотрены работы по благоустройству и озеленению с посевом газонов и установкой системы автополива, асфальтированию и установке поребриков, а также монтажу торшерного освещения. Кроме того, в местах, где имеются несанкционированные пешеходные тропинки, будет выполнено устройство тротуаров и установлено освещение", - заявили в аппарате акима Алмалинского района.





В ведомстве утверждают, что проект предусматривает сохранение существующих зеленых насаждений.





Удаляются только аварийные и сухие деревья на основании заключений специалистов. Работы выполняются в соответствии с действующими нормами. Двор по адресу Богенбай батыра, 300 выходит на проезжую и пешеходную часть улицы, что требует соблюдения правил благоустройства и приведения территории в надлежащий вид. Пожелания жителей будут обязательно учтены. Завершение ремонтных работ планируется до конца сентября текущего года", - добавили в пресс-службе.









Между тем жильцы возмущены ненадлежащими способами ведения работы на благоустроенной территории дома, которую они озеленяли. В частности, одна из активных местных жительниц Татьяна Васильевна С. (Имя изменено. - Прим. ред.) отметила, что спецтехника работала в палисаднике крайне неаккуратно.





Одно из двух деревьев, посаженных буквально этой весной, сломано, повреждена кора на здоровых деревьях, из земли торчат выкорчеванные корни. На возмущение жителей рабочие только разводят руками: "Иначе никак. Техника не могла пройти". И это только первый день работы спецтехники! Что будет дальше?! Это не благоустройство, а варварское добивание того, что не выжгла жара этим летом. Мы все прекрасно видим, как акимат делает газоны с автополивом. Поливается все, кроме газона. С таким отношением к зеленым насаждениям мы останемся без нужных нам деревьев и без не особо нужного газона", - заявила женщина.





Также она подчеркнула необходимость наличия забора у многоэтажки.





Что касается забора, то его чудом удалось отстоять во времена Байбека. Только представьте, что творилось бы под домом, если бы не он - лежбища бомжей прямо под окнами со всеми вытекающими последствиями. Хочу подчеркнуть, что эти асоциальные личности не появляются время от времени, а обитают у нас постоянно - пьют прямо на тротуаре, спят, дерутся, скандалят. Жильцы неоднократно вызывают полицию. Но бомжи все равно возвращаются", - утверждает Татьяна.





По ее словам, отвечая на вопросы жителей, не представившийся мужчина, следящий за работой спецтехники, отметил, что уничтожению также подлежит сирень.





Расписал, что нас ждет. Упомянул и газон, и автополив, пообещал, что забор оставят, мусорку переделают. Но насторожило, что по его словам, уничтожению подлежит сирень, в акимате ее считают сорняком. То есть те несчастные деревья, что не доломали весной, выкорчуют как сорняк", - добавила женщина.





Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители одного из домов Алмалинского района. Алматинцы пожаловались на уничтожение молодых деревьев на огороженной территории у многоэтажки.





Напомним, Алматы на протяжении многих десятилетий считается жемчужиной Казахстана. Уникальным городом с богатой историей, архитектурой и активной культурной жизнью. Но больше всего южная столица известна своими садами и аллеями. На зеленый город ежегодно приезжают посмотреть сотни туристов.





Однако экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.





Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.





В частности, в январе стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.





Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья.





По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".





Этой весной обрезка зеленый веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы.





К сожалению, с 2008 года по настоящее время существует количественный план по обрезке, тендерный план освоения бюджетных средств, который прописывают не по факту наличия сухих ветвей, а просто берут любые цифры "с потолка", чтобы обрезать без разбору. Осложняет проблему отсутствие законодательного требования получения разрешения на обрезку, отмененное в 2018 году", - отмечают в обществе.





Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.





По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы. Об этом еще в 2013 году в интервью газете "Мегаполис" заявила заведующая лабораторией экологической морфологии растений Института ботаники и фитоинтродукции МОН РК доктор биологических наук Ирина Кокорева.





Но вы посмотрите, что с ними вытворяют. Что ни дерево, то пальма. Отпиливают ветви снизу - и остается изуродованная крона, от которой мало толку. Особенно нельзя так вольно обращаться с дубом. Ведь мало веток - мало листьев. А именно в них происходит фотосинтез и образуются органические вещества для питания растения. Срезая ветви, мы обрекаем его на голодную смерть. А себя лишаем хорошей порции кислорода, которого и так в загазованном воздухе меньше нормы", - подчеркнула специалист.





В 2011 году председатель экосоюза "Табигат" Мэлс Елеусизов на пресс-конференции высказался о вырубке зеленых насаждений. По его мнению, вырубка деревьев в Алматы стала бизнесом для чиновников.





В информациях Kazakhstan Today также неоднократно подчеркивалось, что существенное влияние на улучшение экологии Алматы окажет массовая высадка деревьев и других насаждений. Однако общественники продолжают сообщать об уничтожении деревьев.





При этом, по словам алматинцев, при компенсационных посадках вместо уничтоженных насаждений высаживаются "чахлые, безжизненные прутики".