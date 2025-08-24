23.08.2025, 09:53 63001
Синоптики прогнозируют жару на западе и дожди на востоке Казахстана
Астана. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 23 августа, на востоке Казахстана пройдут дожди с грозами, градом и шквалом, на севере пройдет сильный дождь, сообщает РГП "Казгидромет".
На западе ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере РК ночью и утром - туман.
Днем сильная жара до 35 градусов ожидается в Западно-Казахстанской, Атырауской областях, на юге Мангистауской области - 38 градусов.
24.08.2025, 09:23 7091
В горах Туркестанской области спасли шестерых туристов
Туркестан. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В горах Туркестанской области спасли шестерых туристов, которые отправились покорять пик Үлкен Тура в Байдибекском районе, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Накануне группа из шести человек - трое мужчин и трое женщин, жители Шымкента - отправились покорять пик Үлкен Тура в Байдибекском районе Туркестанской области и не вернулись (...) Группа была найдена в горах. Как оказалось, одна из женщин получила перелом ноги и туристы не могли транспортировать ее самостоятельно по крутым склонам", - пояснили в министерстве.
Подчеркивается, что спасатели, которые выдвинулись на поиски, преодолели пять километров по труднодоступной горной местности, включая километр вдоль горной реки.
Ранее в горах Алматы нашли тело пропавшего 20-летнего парня.
22.08.2025, 17:00 101891
В акимате Алматы назвали благоустройством вызвавшие возмущение жителей работы в палисаднике многоэтажки Эксклюзив КТ
Алматы. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате города Алматы ответили жителям, возмущенным работами в палисаднике многоэтажки, расположенной по улице Богенбай батыра, 300, и назвали их благоустройством, передает корреспондент агентства.
В рамках БНУ-2025 в Алмалинском районе ведутся работы по текущему ремонту улицы Богенбай батыра на участке от улицы Розыбакиева до проспекта Гагарина. Работы начаты 14 августа текущего года подрядной организацией ТОО "Get Target". Вдоль указанного участка выявлены палисадники и территории, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, и огражденные самовольно установленными заборами. В процессе благоустройства предусмотрено комплексное обновление данных зон. В рамках договора предусмотрены работы по благоустройству и озеленению с посевом газонов и установкой системы автополива, асфальтированию и установке поребриков, а также монтажу торшерного освещения. Кроме того, в местах, где имеются несанкционированные пешеходные тропинки, будет выполнено устройство тротуаров и установлено освещение", - заявили в аппарате акима Алмалинского района.
В ведомстве утверждают, что проект предусматривает сохранение существующих зеленых насаждений.
Удаляются только аварийные и сухие деревья на основании заключений специалистов. Работы выполняются в соответствии с действующими нормами. Двор по адресу Богенбай батыра, 300 выходит на проезжую и пешеходную часть улицы, что требует соблюдения правил благоустройства и приведения территории в надлежащий вид. Пожелания жителей будут обязательно учтены. Завершение ремонтных работ планируется до конца сентября текущего года", - добавили в пресс-службе.
Между тем жильцы возмущены ненадлежащими способами ведения работы на благоустроенной территории дома, которую они озеленяли. В частности, одна из активных местных жительниц Татьяна Васильевна С. (Имя изменено. - Прим. ред.) отметила, что спецтехника работала в палисаднике крайне неаккуратно.
Одно из двух деревьев, посаженных буквально этой весной, сломано, повреждена кора на здоровых деревьях, из земли торчат выкорчеванные корни. На возмущение жителей рабочие только разводят руками: "Иначе никак. Техника не могла пройти". И это только первый день работы спецтехники! Что будет дальше?! Это не благоустройство, а варварское добивание того, что не выжгла жара этим летом. Мы все прекрасно видим, как акимат делает газоны с автополивом. Поливается все, кроме газона. С таким отношением к зеленым насаждениям мы останемся без нужных нам деревьев и без не особо нужного газона", - заявила женщина.
Также она подчеркнула необходимость наличия забора у многоэтажки.
Что касается забора, то его чудом удалось отстоять во времена Байбека. Только представьте, что творилось бы под домом, если бы не он - лежбища бомжей прямо под окнами со всеми вытекающими последствиями. Хочу подчеркнуть, что эти асоциальные личности не появляются время от времени, а обитают у нас постоянно - пьют прямо на тротуаре, спят, дерутся, скандалят. Жильцы неоднократно вызывают полицию. Но бомжи все равно возвращаются", - утверждает Татьяна.
По ее словам, отвечая на вопросы жителей, не представившийся мужчина, следящий за работой спецтехники, отметил, что уничтожению также подлежит сирень.
Расписал, что нас ждет. Упомянул и газон, и автополив, пообещал, что забор оставят, мусорку переделают. Но насторожило, что по его словам, уничтожению подлежит сирень, в акимате ее считают сорняком. То есть те несчастные деревья, что не доломали весной, выкорчуют как сорняк", - добавила женщина.
Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители одного из домов Алмалинского района. Алматинцы пожаловались на уничтожение молодых деревьев на огороженной территории у многоэтажки.
Напомним, Алматы на протяжении многих десятилетий считается жемчужиной Казахстана. Уникальным городом с богатой историей, архитектурой и активной культурной жизнью. Но больше всего южная столица известна своими садами и аллеями. На зеленый город ежегодно приезжают посмотреть сотни туристов.
Однако экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
В частности, в январе стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья.
По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленый веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы.
К сожалению, с 2008 года по настоящее время существует количественный план по обрезке, тендерный план освоения бюджетных средств, который прописывают не по факту наличия сухих ветвей, а просто берут любые цифры "с потолка", чтобы обрезать без разбору. Осложняет проблему отсутствие законодательного требования получения разрешения на обрезку, отмененное в 2018 году", - отмечают в обществе.
Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы. Об этом еще в 2013 году в интервью газете "Мегаполис" заявила заведующая лабораторией экологической морфологии растений Института ботаники и фитоинтродукции МОН РК доктор биологических наук Ирина Кокорева.
Но вы посмотрите, что с ними вытворяют. Что ни дерево, то пальма. Отпиливают ветви снизу - и остается изуродованная крона, от которой мало толку. Особенно нельзя так вольно обращаться с дубом. Ведь мало веток - мало листьев. А именно в них происходит фотосинтез и образуются органические вещества для питания растения. Срезая ветви, мы обрекаем его на голодную смерть. А себя лишаем хорошей порции кислорода, которого и так в загазованном воздухе меньше нормы", - подчеркнула специалист.
В 2011 году председатель экосоюза "Табигат" Мэлс Елеусизов на пресс-конференции высказался о вырубке зеленых насаждений. По его мнению, вырубка деревьев в Алматы стала бизнесом для чиновников.
В информациях Kazakhstan Today также неоднократно подчеркивалось, что существенное влияние на улучшение экологии Алматы окажет массовая высадка деревьев и других насаждений. Однако общественники продолжают сообщать об уничтожении деревьев.
При этом, по словам алматинцев, при компенсационных посадках вместо уничтоженных насаждений высаживаются "чахлые, безжизненные прутики".
22.08.2025, 14:49 109496
Бесплатный проезд для детей до 18 лет введут в Усть-Каменогорске
Усть-Каменогорск. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Бесплатный проезд для детей до 18 лет введут в Усть-Камногорске. Такое решение приняли на сессии депутаты городского маслихата.
Об этом сообщил в Instagram депутат Михаил Байтеряков.
Вышли с очередной сессии, на которой утвердили бесплатный проезд детям до 18 лет. Это прекрасная новость. Теперь дети могут из любой точки города добираться хоть в школу, хоть на тренировки и на одном автобусе, и на нескольких автобусах… Это сейчас со многих семей финансовую нагрузку снимет", - сказал Байтеряков.
Льготы планируют ввести с 1 сентября этого года.
Совместный нормативный правовой акт предполагает бесплатный проезд в городском общественном транспорте - детям в возрасте от 7 до 18 лет, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий на территории других государств, почетным гражданам города Усть-Каменогорска. Сохраняются и раннее принятые льготы", - говорится в информации.
22.08.2025, 09:16 126281
В пятницу в Казахстане ожидаются сильная жара и дожди
Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние на большую часть территории Казахстана - пройдут дожди с грозами, градом и шквалом, на севере страны ожидается сильный дождь, сообщает РГП "Казгидромет".
По прогнозам синоптиков на юго-востоке республики под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере страны в ночные и утренние часы - туман.
В Алматинской области и области Жетісу ожидается сильная жара - 35 градусов.
Отмечается, что в Алматинской области, на юге, востоке области Жетісу, на востоке области Ұлытау, на юго-западе, северо-востоке Мангистауской, на западе Атырауской, на юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской областей, на западе, юге области Абай ожидается высокая пожарная опасность.
В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере, востоке Алматинской, на востоке Атырауской, на юге Костанайской, Карагандинской, Актюбинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
21.08.2025, 17:47 164471
Автомобиль наехал на детей в Абайской области: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения рассказали о состоянии детей, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Урджарском районе Абайской области, передает корреспондент агентства.
Пострадавшего мальчика, поступившего в состоянии травматического шока, с повреждениями голени и кисти, удалось стабилизировать и сегодня он будет переведен из реанимации в обычную палату", - заявили в ведомстве.
В ходе своего визита в многопрофильную детскую больницу №2 города Астаны министр здравоохранения Акмарал Альназарова встретилась с мамой ребенка и выразила искренние слова поддержки, пожелав скорейшего восстановления.
Здоровье и жизнь наших детей - главный приоритет. Государство сделает все возможное для их восстановления. Я выражаю благодарность врачам, которые оперативно подключились к спасению маленьких пациентов. Желаю детям скорейшего выздоровления, а их родным - сил и терпения в это трудное время", - отметила Акмарал Альназарова.
Подчеркивается, что Министерство здравоохранения продолжит держать под особым контролем процесс лечения детей, пострадавших в ДТП.
Напомним, 19 августа около 16.00 в селе Бестерек Урджарского района 55-летний водитель автомобиля марки Toyota совершил наезд на группу несовершеннолетних, находившихся у ворот дома. В результате происшествия двое детей скончались на месте, один - по дороге в медицинское учреждение. Еще трое несовершеннолетних были госпитализированы с различными травмами.
Вчера из Урджарского района Абайской области вылетел борт санитарной авиации Национального координационного центра экстренной медицины (НКЦЭМ) для транспортировки в Астану двух детей, пострадавших в ДТП.
21.08.2025, 15:30 174516
Алматы примет чемпионат мира по массовому велоспорту
Алматы. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 24 августа Алматы впервые станет столицей мирового массового велоспорта. В этот день здесь пройдет чемпионат мира Gran Fondo World Championship - одно из самых престижных событий в календаре любительского велоспорта, сообщили в городском акимате.
Ожидается, что в Алматы соберётся более 500 спортсменов из разных стран. Заезды пройдут в шести возрастных категориях, а победитель в общем зачете получит титул чемпиона мира по версии Gran Fondo World Tour.
Gran Fondo проходит в открытом формате — участвовать может каждый, независимо от уровня подготовки.
24 августа с 04.30 до 09.30 движение на проспекте Аль-Фараби будет ограничено на участке от проспекта Достык до улицы Дулати. Жителям города предложены альтернативные маршруты:
- проспект Достык;
- проспект Назарбаева;
- проспект Сейфуллина;
- улица Жарокова;
- улица Розыбакиева;
- улица Дулати до проспекта Аль-Фараби;
- улица Мустафина.
Алматинцев и гостей города просят учитывать временные изменения в организации движения и заранее планировать поездки.
Схема перекрытий размещена в Telegram-канале @AlmatyJoly, в социальных сетях районных акиматов, а также в сервисах 2GIS и "Яндекс карты", - добавили в акимате.
20.08.2025, 17:24 248171
В Алматы для детей организовали экскурсии-лекции "Герои Семиречья"
Алматы. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сразу две выездные экскурсии-лекции "Герои Семиречья" для отдыхающих в летнем лагере "Юный домостроитель" ребят организовал исторический клуб Русского дома в Алматы при поддержке Казахстанского русского культурного центра, сообщает пресс-служба Россотрудничества.
Известный исследователь в области истории и краеведения Евгения Морозова рассказала об истории города Верного и о людях, сформировавших его облик в конце XIX - начале XX века. Слушатели лекции познакомились со вкладом архитекторов, педагогов и просветителей в развитие города, историей знаковых зданий и их судьбой. Особое внимание было уделено ярким историческим личностям и археологическим находкам, связанным с историей Семиречья", - заявили в пресс-службе.
Кроме того, ребята узнали, как строилась и создавалась Алма-Ата, посетили знаковые места города, связанные с культурным и архитектурным наследием советской эпохи. Подчеркивается, что особое внимание было уделено памятным зданиям, площадям и инженерным достижениям, ставшим частью городской истории. Завершилась лекция у Мемориала Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев - одного из главных символов памяти о Великой Отечественной войне.
Учебник рассказывает, а город показывает. Во все времена наш город оставался центром страны, и каждый период оставил здесь свой уникальный отпечаток. Алматы - наглядный пример того, как история вплетена в повседневность: в архитектуру, улицы, памятники. Цель наших лекций - оживить прошлое, увидеть уже знакомые события в новом свете и показать, как они придали городу его нынешний облик (...) Я увидела, что ребят интересует история нашего города, они задавали вопросы, спрашивали об известных личностях. Они осознали, что это были живые люди! Которые совершали свои подвиги в искусстве, в науке, в тылу, на войне, у этих реальных людей тоже что-то не получалось, им было страшно, может быть, но они упорно шли вперед. Уверена, такой формат познания мира, истории - очень важное начинание, для ребенка он интереснее, чем просто учебник. Надеюсь, что после наших экскурсий они продолжат задавать вопросы - своим учителям, родителям, начнут искать информацию в интернете", - отметила Евгения Морозова.
Подчеркивается, что эти лекции стали напоминанием о том, что Алматы - это не только современный мегаполис, но и город с богатой историей, созданной усилиями различных людей, частью просветительской работы, направленной на формирование у подрастающего поколения интереса к истории и бережного отношения к историко-культурному наследию.
20.08.2025, 16:19 246606
Мошенники собирают персональные и биометрические данные под предлогом участия в розыгрышах и опросах - Нацбанк
Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана предупреждает граждан о необходимости усиления мер по защите персональных данных при использовании различных онлайн-сервисов (банковские и мобильные приложения, маркетплейсы и т.д.) для снижения рисков мошенничества и кибератак.
Как рассказали в пресс-службе Нацбанка, злоумышленники используют различные способы для хищения логинов, паролей и реквизитов банковских карт: фишинговые сообщения, вредоносные ссылки, поддельные сайты и QR‑коды. Полученные данные применяются для незаконного доступа к банковским счетам, оформлению кредитов, выпуску карт.
Под предлогом участия в розыгрышах, конкурсах или опросах злоумышленники также собирают персональные и биометрические данные граждан.
Похищенные сведения, включая фото, видео и аудио, с помощью нейросетей используются для создания поддельных аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах. Через такие аккаунты рассылаются сообщения с просьбами занять деньги или перевести средства на якобы "безопасный счет"", - рассказали в Нацбанке.
Кроме того злоумышленники выдают себя за работников Национального банка, финансовых и медицинских организаций, почтовых и коммунальных служб, или правоохранительных органов. Для повышения достоверности таких запросов они используют подмену номеров телефонов или поддельные документы.
Нацбанк призывает граждан усилить защиту персональных данных, соблюдая базовые правила кибербезопасности:
- не передавать пароли и реквизиты банковских карт третьим лицам;
- не публиковать личную и финансовую информацию в интернете;
- проверять настройки конфиденциальности в социальных сетях и мессенджерах, использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию, устанавливать антивирусное программное обеспечение;
- избегать перехода по подозрительным ссылкам и не сообщать третьим лицам SMS‑коды, полученные от банков или государственных порталов.
Если вы узнали о незаконном сборе и использовании ваших персональных данных, рекомендуем обратиться в уполномоченный орган - Комитет по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. В случае столкновения с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан", - добавили в пресс-службе.
