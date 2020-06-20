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Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток

19.06.2020, 11:20 17551
Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 20-22 июня 2020 года, передает Kazakhstan Today.
 

В связи с быстрой сменой барических образований в северной половине республики местами ожидаются дожди с грозами, возможно, с градом. В утренние часы на почве вероятны заморозки, днем будет наблюдаться постепенное повышение температуры воздуха", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В южной половине республики ожидается погода жаркая, без осадков.
 
 

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