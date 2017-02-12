Астана. 12 февраля. Kazakhstan Today - Снег, туман и гололед прогнозируются в воскресенье на большей части территории Казахстана, сообщает "Казгидромет".
По прогнозу, 12 февраля на большей части республики с прохождением атмосферных фронтов сохраняется местами снег, туман, гололед, лишь на севере и в центре республики сохраняется погода без осадков, передает Kazakhstan Today.
В Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман. В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами туман, гололед, информирует "Казгидромет".
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