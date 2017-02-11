Сотрудник управления госдоходов Тараза выплатит 6 млн тенге за вымогательство взятки в 100 тыс. тенге

Тараз. 10 февраля. Kazakhstan Today - В суде №2 Тараза завершилось судебное слушание по уголовному делу в отношении работника управления государственных доходов Тараза (УГД), преданного суду по части 2 статьи 366 УК РК (Получение взятки), сообщили в пресс-службе суда.

Из материалов дела следует, что 29 сентября 2016 года женщина обратилась в УГД в связи с поступившим уведомлением от 7 сентября 2016 года в адрес ее свекра о выявленных нарушениях по налоговой отчетности. В УГД женщину по вопросам оказания оперативной консультационной помощи налогоплательщикам по налоговым вопросам принял ведущий специалист отдела по работе организации и документооборота - модератор З., передает Kazakhstan Today.

В ходе оказания консультационной помощи модератору стало известно, что на основании данных уполномоченного органа выявлен факт неуплаты налога в размере 173 705 тенге по имущественному доходу.

"В связи с этим у З., который заведомо знал способы уклонения от уплаты налогов, возник преступный умысел на извлечение личной выгоды путем получения взятки в виде денег. Для достижения своих преступных целей, З. предложил женщине свою помощь и заверил ее, что может решить данный вопрос за меньшую сумму, и за свои незаконные действия, потребовал взятку в сумме 100 000 тенге", - проинформировали в суде.

Женщина обратилась с заявлением в антикоррупционную службу по Жамбылской области о привлечении работника УГД к уголовной ответственности.

По данным суда, 30 сентября 2016 года на 2-м этаже здания управление государственных доходов Тараза сотрудниками антикоррупционной службы по Жамбылской области после получения взятки в размере 100 000 тенге модератор был задержан с поличным.

Приговором суда №2 Тараза от 9 февраля 2017 года мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 366 УК РК (Получение взятки) и ему назначено наказание в виде штрафа в размере шестидесятикратной суммы взятки в сумме 6 000 000 тенге с конфискацией принадлежащего лично ему на праве собственности имущества, добытого преступным путем или приобретенного на средства, добытые преступным путем, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

"Приговор не вступил в законную силу", - отметили в пресс-службе суда №2 города Тараза.

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