В Алматы для детей организовали экскурсии-лекции "Герои Семиречья"
Особое внимание было уделено ярким историческим личностям и археологическим находкам, связанным с историей Семиречья
Алматы. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сразу две выездные экскурсии-лекции "Герои Семиречья" для отдыхающих в летнем лагере "Юный домостроитель" ребят организовал исторический клуб Русского дома в Алматы при поддержке Казахстанского русского культурного центра, сообщает пресс-служба Россотрудничества.
Известный исследователь в области истории и краеведения Евгения Морозова рассказала об истории города Верного и о людях, сформировавших его облик в конце XIX - начале XX века. Слушатели лекции познакомились со вкладом архитекторов, педагогов и просветителей в развитие города, историей знаковых зданий и их судьбой. Особое внимание было уделено ярким историческим личностям и археологическим находкам, связанным с историей Семиречья", - заявили в пресс-службе.
Кроме того, ребята узнали, как строилась и создавалась Алма-Ата, посетили знаковые места города, связанные с культурным и архитектурным наследием советской эпохи. Подчеркивается, что особое внимание было уделено памятным зданиям, площадям и инженерным достижениям, ставшим частью городской истории. Завершилась лекция у Мемориала Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев - одного из главных символов памяти о Великой Отечественной войне.
Учебник рассказывает, а город показывает. Во все времена наш город оставался центром страны, и каждый период оставил здесь свой уникальный отпечаток. Алматы - наглядный пример того, как история вплетена в повседневность: в архитектуру, улицы, памятники. Цель наших лекций - оживить прошлое, увидеть уже знакомые события в новом свете и показать, как они придали городу его нынешний облик (...) Я увидела, что ребят интересует история нашего города, они задавали вопросы, спрашивали об известных личностях. Они осознали, что это были живые люди! Которые совершали свои подвиги в искусстве, в науке, в тылу, на войне, у этих реальных людей тоже что-то не получалось, им было страшно, может быть, но они упорно шли вперед. Уверена, такой формат познания мира, истории - очень важное начинание, для ребенка он интереснее, чем просто учебник. Надеюсь, что после наших экскурсий они продолжат задавать вопросы - своим учителям, родителям, начнут искать информацию в интернете", - отметила Евгения Морозова.
Подчеркивается, что эти лекции стали напоминанием о том, что Алматы - это не только современный мегаполис, но и город с богатой историей, созданной усилиями различных людей, частью просветительской работы, направленной на формирование у подрастающего поколения интереса к истории и бережного отношения к историко-культурному наследию.