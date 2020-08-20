Алматы. 19 августа. Kazakhstan Today - Строительство здания на месте шахматного клуба в Парке панфиловцев в Алматы не планируется, передает Kazakhstan Today.

В акимате сообщили, что не планируется строительство здания на месте демонтированного шахматного клуба в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев, сообщает inAlmaty.kz

Ключарь Вознесенского собора Александр Суворов написал в социальных сетях, что летний шахматный павильон, стоявший в парке напротив храма, снесли. Один из строителей сообщил ему, что на этом месте построят двухэтажное здание.

В акимате Алматы заявили, что проектом "Благоустройство территории Парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев" демонтаж шахматного павильона не был предусмотрен. Чуть позже в управлении комфортной городской среды сообщили, что шахматный клуб в парке, размещенный во временном павильоне, был установлен по частной инициативе ТОО "Горное бюро".

В этом году ТОО "Горное бюро" провело демонтаж конструкции. Строительство нового здания на месте шахматного павильона не предусматривается.

Напомним, что в Парке 28 панфиловцев проводятся масштабные работы по благоустройству. Ранее работа подрядчиков уже вызывала нарекания у экологических активистов

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