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Суд направил на принудительное лечение жительницу Карагандинской области, пытавшуюся продать свою дочку за 30 тыс. тенге22.12.2016
  • Фото: oskemen.info
Общество  13:56
Караганда. 22 декабря. Kazakhstan Today - Суд Балхаша направил на принудительное лечение медицинского характера 22-летнюю жительницу поселка Шашубай Актогайского района, которая пыталась продать свою двухлетнюю дочку за 30 тыс. тенге, сообщили в пресс-службе Балхашского городского суда.

По информации пресс-службы, законодательство запрещает привлекать к уголовной ответственности граждан, которые страдают психическими заболеваниями и нуждаются в медицинском обследовании, передает Kazakhstan Today.

"Суд постановил направить подозреваемую на принудительное лечение, поскольку в уголовном деле имеется заключение стационарной комплексной судебно-психиатрической экспертизы о том, что она страдает психическим расстройством", - сообщили в пресс-службе Балхашского городского суда.

Подозреваемая признала свою вину и сообщила, что пошла на этот шаг из-за финансовых проблем. Она со своим пожилым отцом расклеила на столбах и афишах объявления о продаже ребенка. Полицейские задержали ее, возбудив уголовное дело по статье 135 УК РК (Торговля несовершеннолетними, то есть купля-продажа или совершение иных сделок в отношении несовершеннолетнего).

Ранее эта женщина отдавала ребенка в детский дом, а когда нашла работу, забрала назад.
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