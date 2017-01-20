Астана. 19 января. Kazakhstan Today - Требование об обязательной регистрации блогеров в Казахстане исключили из законопроекта, сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает корреспондент агентства.

Как отметил Абаев, министерство на различных площадках проводит широкое общественное обсуждение законопроекта по вопросам информации и коммуникаций. В этот процесс вовлечены эксперты, журналисты и гражданский сектор.

"На всех этапах обсуждения участники прений уделили особое внимание норме о так называемой "деанонимизации" комментаторов. Хочу отметить, что она была направлена на борьбу с троллингом, вбросами непроверенной информации, провокациями, пропагандой экстремизма и призывами к социальной розни. Также в рамках заседаний рабочей группы, экспертами и журналистами высказывались замечания касательно предложения о регистрации блогеров", - написал Абаев в Facebook.

При этом он отметил, что, как предполагали разработчики, "эта норма будет носить добровольный характер и даст возможность популярным пользователям сети получить весь объем прав, которыми обладают СМИ".

"Так как министерство взяло курс на открытость и учитывает рекомендации общественности, сегодня было принято решение об исключении упомянутых норм из проекта закона", - заключил министр.

Как сообщалось ранее, в Казахстане было предложено внедрить обязательную регистрацию по номеру телефона перед написанием комментариев в Интернете. Заместитель председателя Комитета государственного контроля в области связи, информатизации и средств массовой информации Министерства информации и коммуникаций РК Михаил Комиссаров на общественных слушаниях по законопроекту пояснил, что пользователей предлагается идентифицировать посредством SMS.

"Это предложение по внесению изменений в Кодекс административных правонарушений, в частности в статью 641, нарушение законодательства об информатизации. В ней будут содержаться требования к интернет-ресурсам. Для того чтобы пользователь мог оставить комментарий, он должен пройти процедуру аутентификации путем подтверждения через SMS. Пользователь будет идентифицироваться по номеру телефона. Придет на телефон код, который надо будет ввести на интернет-ресурсе, и потом можно оставить комментарий", - сказал он.

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