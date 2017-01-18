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Оставляющих комментарии в Интернете казахстанцев будут идентифицировать по номеру телефона18.01.2017
  • Фото: ТАСС
Общество  17:31

Астана. 18 января. Kazakhstan Today - В Казахстане предлагают внедрить обязательную регистрацию по номеру телефона перед написанием комментариев в Интернете.

Соответствующую норму содержит проект закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций", передает Kazakhstan Today.

Заместитель председателя Комитета государственного контроля в области связи, информатизации и средств массовой информации Министерства информации и коммуникаций РК Михаил Комиссаров на общественных слушаниях по законопроекту в Астане пояснил, что пользователей предлагается идентифицировать посредством SMS.

"Это предложение по внесению изменений в Кодекс административных правонарушений, в частности в статью 641, нарушение законодательства об информатизации. В ней будут содержаться требования к интернет-ресурсам. Для того чтобы пользователь мог оставить комментарий, он должен пройти процедуру аутентификации путем подтверждения через SMS. Пользователь будет идентифицироваться по номеру телефона. Придет на телефон код, который надо будет ввести на интернет-ресурсе, и потом можно оставить комментарий", - пояснил Комиссаров.

По его словам, это нужно, чтобы "снизить градус накала по спорным вопросам" и иметь возможность выявлять и привлекать к уголовной и административной ответственности нарушителей, пишет Kazpravda.kz.

"Все мы является свидетелями того, как вокруг определенных статей, которые не всегда однозначно идентифицируется, иногда возникают информационные войны. Зачастую они приобретают даже нецивилизованные формы, идут признаки разжигания межнациональной, межконфессиональный розни. Там, где содержатся признаки административных или уголовно наказуемых деяний, по таким сообщениям будут включаться правоохранительные органы. Но мы полагаем, что введение такого механизма аутентификации на интернет-ресурсах позволит снизить градус негативных обсуждений и человек, который зарегистрируется, он подумает, прежде чем что-то написать", - заявил зампред комитета.
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