АЛМАТЫ. 25 АВГУСТА - Цены на съемное жилье в Алматы выросли на 30%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На резкий скачок цен пожаловались студенты. Говорят, арендодатели пересмотрели стоимость квартир буквально перед новым учебным годом. Квадратные метры подорожали в среднем на 30%. К примеру, однушка в центре сейчас сдается за 150, а то и за 180 тысяч в месяц, сообщает телеканал КТК

Студенты говорят, что теперь снять квартиру в центре или рядом с университетом за приемлемую сумму практически невозможно. А в общежитиях, по их словам, предпочтение зачастую отдают младшекурсникам.

Хорошая – минимально 200 тысяч, даже 250. Это двушки. И найти тоже тяжело. Цена очень дорогая, и эта квартира даже не соответствует: мебель не полностью. И даже условия – очень старая квартира. Есть в низких районах – Ташкентская. Там цена нормальная, просто для транспорта очень тяжело", - говорит Амзе Нурмухасан.

Абитуриенты и учащиеся первых курсов сейчас тоже в активном поиске съемных квартир. Идти в общежития хотят не все.

Сезонный фактор, инфляция, отсутствие регулирования цен на аренду жилья. Такие причины происходящего называют риелторы.

Если вы найдете убитую квартиру, частично меблированную за 120-130 тысяч – это будет супервыгодное предложение. Расположение подальше от центра: в лучшем случае если за 100 тысяч вы найдете, то хорошо. Идет большой наплыв студентов. Соответственно, родители подыскивают квартиры для своих детей. Они ищут съемное жилье, чтобы было расположено недалеко от учебного заведения", - сказала специалист по недвижимости Дина Килибасова.

Цены на съемное жилье, скорее всего, уже не упадут, говорят специалисты. В Алматы спрос часто выше предложения. В городе много приезжих. Прогнозы риелторов неутешительны. Они не исключают, что аренда квадратных метров подорожает еще. Примерно на 30%. Но тут не стоит забывать, что зачастую специалистам просто выгоден ажиотаж. Ведь это - источник их дохода, говорится в сюжете телеканала.









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