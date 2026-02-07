Стратегическое значение форума GITEX и развитие ИИ-хаба в Алматы

Рассказать друзьям

Алматы. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Деятельность развлекательной площадки Gorki.kz, расположенной в Бостандыкском районе в непосредственной близости от мест захоронения, должна быть прекращена до 10 февраля текущего года, сообщил в ходе брифинга заместитель акима города Алматы Алмасхан Сматлаев, отвечая на вопрос журналиста Kazakhstan Today





В предгорной зоне Алматы компания Gorki.kz организовала массовые катания с возведением горок. Площадка при этом расположена в непосредственной близости от трех кладбищ, два из которых являются мусульманскими. По словам местных жителей, катания сопровождаются музыкой и салютами, что вызывает вопросы с точки зрения соблюдения этических норм и уважения к местам захоронения.





Кроме того, наблюдается значительное скопление автотранспорта и большое количество посетителей. Массовый заезд автомобилей и их длительное пребывание в предгорной зоне оказывают негативное влияние на окружающую среду, а выхлопные газы - на качество воздуха.





Агентство Kazakhstan Today направляло официальный запрос в городской акимат, в котором просило уточнить целевое назначение данного земельного участка, наличие разрешительных документов на ведение коммерческой деятельности, а также поднят вопрос о соблюдении этических норм в связи с близостью объекта к местам захоронения.









Сегодня в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, Алмасхан Сматлаев подтвердил наличие нарушений на указанном участке. По информации заместителя акима, территория площадью 18 гектаров находится в частной собственности, однако ее целевое назначение - сельскохозяйственные угодья. Организация массовых развлекательных мероприятий на землях данной категории является нарушением законодательства.





​"Я знаю, о чем вы говорите. Частный предприниматель заключил договор с Gorki.kz и организовал там катания. Акиматом Бостандыкского района уже вынесено соответствующее решение, наложен административный штраф. До 10 февраля они должны закрыть объект", - заявил он.





​Спикер также выразил личную позицию относительно этической стороны вопроса, подчеркнув, что считает подобное соседство развлекательной инфраструктуры и кладбищ недопустимым.





​В завершение было отмечено, что вопрос взят на особый контроль городской администрации. Агентство Kazakhstan Today продолжит следить за ситуацией и намерено проверить исполнение предписания акимата после 10 февраля.









Также агентство направило запрос в Духовное управления мусульман Казахстана с просьбой разъяснить, насколько объект соответствует этическим нормам.





Администрация объекта Gorki.kz была проинформирована о необходимости регулирования уровня шума и бережного отношения к расположенным поблизости кладбищам. Администрация объекта сообщила, что в случае индивидуальных запросов относительно уровня шума они принимаются во внимание и выполняются. Было установлено, что официальных жалоб от местных жителей не поступало. Также было отмечено, что уважение к захороненным является принципом, общим для всех религий, и имеет особое значение в исламе", - сообщили в ДУМК.