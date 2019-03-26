Учёные Казахстана, Турции, Индии и России приняли участие в конференции, посвящённой 350-летию Бухара жырау

Караганда. 23 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня в Караганде прошла научно-практическая конференция, посвящённая жизни и деятельности Бухара жырау Калкаманулы, передает Kazakhstan Today.





В конференции приняли участие аким Карагандинской области Ерлан Кошанов; президент НАН РК Мурат Журинов; общественный деятель, академик Гарифулла Есим; писатель, публицист, Заслуженный деятель РК Алдан Смайыл; потомок Бухара жырау, доктор юридических наук, профессор Кабдулсамих Айтхожин; профессор Евразийского университета имени Л.Н. Гумилёва Аманжол Альтаев, а также другие учёные из Турции, Индии, России и Казахстана, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.





"В своей статье "Семь граней Великой степи" президент говорит о том, что Великая степь подарила миру целую плеяду выдающихся деятелей. И в их числе, конечно, имя Бухара жырау. Сегодняшняя научно-практическая конференция даёт нам возможность глубже изучить жизнь и творчество Бухара жырау. Теперь наша главная задача - не только чтить имя легендарного мыслителя, но и сохранить его наследие", - сказал на открытии конференции Ерлан Кошанов.





Аким области напомнил, что в этом году было организовано множество мероприятий, посвящённых 350-летию Бухара жырау Калкаманулы. Главное празднование состоялось в Бухаржырауском районе. Жителям области президент Нурсултан Назарбаев направил личное поздравление.





По информации пресс-службы, участники сегодняшней конференции выступили с докладами на темы, посвящённые наследию Бухара жырау.





В частности, гость из Индии Пунит Гаура представил свои тезисы о программе "Рухани жангыру" и творчестве Бухара жырау.





"Как нам всем известно, Нурсултан Назарбаев представил статью "Семь граней Великой степи" и свой взгляд на будущее страны, на модернизацию общественного сознания. Президент также сказал о многовековом наследии предков. В контексте юбилея выдающегося казахского поэта и государственного деятеля Бухара жырау очень важно знать о его вкладе в развитие общества и нации. (...) Президент отметил, что у Казахстана есть уникальный исторический шанс построить лучшее будущее посредством модернизации и новых идей. И я уверен, что казахстанцы, особенно молодое поколение, понимают важность этой модернизации. На этой же основе может быть создан проект "100 исторических лиц Казахстана" из разных областей и регионов, и литература Бухара жырау станет ценным материалом при создании данного проекта", - подчеркнул Пунит Гаура.









По мнению потомка Бухара жырау Кабдулсамиха Айтхожина, творчество Бухара жырау - это уникальная энциклопедия казахского народа.





"Он выступает в роли связного между поколениями. И в этом плане изучение творчества Бухара жырау очень органично совпадает с реализацией программы "Рухани жангыру" и содержанием статьи нашего президента о семи гранях национальной истории", - подчеркнул потомок Бухара жырау по материнской линии в седьмом поколении Кабдулсамих Айтхожин.





По его словам, предстоит ещё многое узнать о жизни Бухара жырау Калкаманулы. "Практически не изучены отношения Бухара жырау и Абылай-хана. Бухар жырау был не только советником его, но и другом", - рассказал он.





Подводя итоги конференции, аким Карагандинской области Ерлан Кошанов озвучил несколько предложений.





"Во-первых, мы должны рассказывать не только о жизни и исторических моментах, связанных с Бухаром жырау. Пришло время посмотреть на его личность новым взглядом и с новой идеей. В статье Елбасы "Семь граней Великой степи" говорится о том, что нужно собрать все факты о жизни наших великих деятелей. В связи с этим президент поручил создать семилетнюю программу "Архив-2025". Возможно, о Бухаре жырау есть множество исторических свидетельств, и эти документы можно будет найти в архивах России, Турции, Узбекистана, Китая и Индии. Во-вторых, Бухар жырау является личностью всего казахского народа, нашей историей. Поэтому, думаю, что в будущем, возможно, появится институт Бухара жырау. Изучая наследие великого мыслителя, молодое поколение сможет изучить историю своего народа. Модернизация сознания, истории и духовности начинается отсюда. Крепкое будущее ждёт то государство, где хорошо знают свою историю, великих деятелей и ставят их в пример молодому поколению", - подчеркнул Ерлан Кошанов.





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