УГАСК Алматы назначил проверку незаконного строительства АЗС, ситуация на контроле акимата (ВИДЕО)

Алматы. 03 января. Kazakhstan Today - Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматы назначило ряд проверок по строительству АЗС на проспекте Суюнбая, которое ведется с нарушением норм законодательства. Об этом агентству сообщили в пресс-службе акима города.





20 декабря 2018 года управлением Комитета по правовой статистике и специальным учетам (УКПСиСУ) на собственника вышеизложенного объекта ТОО "Экопроминвест" регистрируется акт о назначении проверки за №627-Э. О ходе проверочных мероприятий будет дополнительно сообщено", - сообщили в акимате, отметив, что данная ситуация взята на контроль.





Также в УГАСК сообщили, что ранее на основании жалобы уже была проведена проверка, которая выявила многочисленные нарушения при строительстве АЗС.





На основании жалобы 29 сентября 2018 года управлением в отношении экспертной организаций ТОО "Арсаулет" (которая проводила экспертизу проекта. - Прим. агентства) зарегистрирован акт о назначении проверки за №285-Э в органах по правовой статистике и специальным учетам для проведения проверки законности на экспертное заключение за №25 от 28.12.2016 года. В результате проверки установлено, что ТОО "Арсаулет", нарушив требования подпункта 1 пункта 1 статьи 64-4 закона РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", выдало экспертное заключение по рабочему проекту: "Строительство автозаправочной станции расположенной по адресу: Турксибский район, проспект Суюнбая, 199/3-199/4", в связи с чем в отношении ТОО "Арсаулет" составлен протокол об административном правонарушении по статье 317-1 КоАП РК", - рассказали в ведомстве.





Также в УГАСК имеется письмо от ТОО "Арсаулет" от 3 октября 2018 года, в котором указано, что экспертное заключение за №25 от 28.10.2018 года отозвано.





Помимо этого, 28 сентября 2018 года управлением ГАСК в отношении технадзора Заурбекову Г.С. зарегистрирован акт о назначении проверки за №283-Э в УКПСиСУ. На основании вышеизложенного было выдано предписание на приостановление строительно-монтажных работ по адресу: Турксибский район, проспект Суюнбая 199/3-199/4 за №392 от 01.10.2018 года.

















Также управлением в отношении собственника ТОО "Экопроминвест" зарегистрирован акт о назначении проверки за № 456-Э в органах по правовой статистике и специальным учетам. В результате проверки в отношении ТОО "Экопроминвест" составлен протокол об административном правонарушении по статье 316, часть 1, КоАП РК (Строительство реконструкция, реставрация, расширение, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) объектов и их комплексов без проектной (проектно-сметной) документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу, по которой требуется ее проведение. В настоящее время управлением в отношении проектной организации ТОО "ПС Акцент" зарегистрирован акт о назначении проверки за № 622-Э в УКПСиСУ", - сообщили в ведомстве.





По информации УГАСК, собственником земельного участка 199/3 по проспекту Суюнбая на основании постановления акимата Алматы от 23.08.2018 года за №3/323-2230 является ТОО "Экопроминвест". 06.10.2017 года в УГАСК подано уведомление через электронный портал за №KZ44REA00073991 о начале производства строительно-монтажных работ автозаправочной станции. Согласно уведомлению, на данный объект имеется: архитектурно-планировочное задание на проектирование за №3642 от 13.12.2013 года, выданное управлением архитектуры и градостроительства города Алматы; проектно-сметная документация, разработанная ТОО "ПС Акцент"; положительное заключение экспертизы за №25 от 28.12.2016 года, выданное ТОО "АРСАУЛЕТ"; договор на выполнение подрядных работ (генеральный подрядчик ТОО "Монтаж Строй Company-V"); договор на проведение авторского надзора (авторский надзор ТОО "ПС Акцент"; договор на проведение технического надзора (эксперт по техническому надзору Заурбеков Г.С.).









Напомним, что против строительства АЗС на проспекте Суюнбая выступили местные жители . Как рассказал представитель общественного объединения "За чистый воздух" Мурат Сагалиев, при строительстве в грубейшей форме были нарушены: водоохранная зона реки Малая Карасу, которая должна составлять не менее 120 метров, а по факту - не более 100 метров. Минимальное противопожарное расстояние между границами территорий существующей АЗС "Petrol Asia" и строящейся АЗС должно быть не менее 100 метров, а по факту - 0 метров. Минимальное расстояние санитарно-защитной зоны между опасными производственными объектами и жилыми постройками, согласно законодательству, установлено не менее 100 метров, по факту - не более 17 метров.





Проведенная независимая оценка в области пожарной безопасности и охраны окружающей среды подтвердила доводы местных жителей и дополнительно указала на риски, связанные с несоблюдением пожарной безопасности. Соседний участок с северной стороны занимает действующая автозаправочная станция "Petrol Asia", причём именно у забора со смежным участком располагаются 4 ёмкости с нефтепродуктами. С южной и юго-восточной стороны к участку прилегает посадка деревьев. Для соблюдения противопожарных норм необходимо опахать полосу шириной не менее четырех метров, вырубив при этом деревья. При невыполнении опашки увеличивается пожарный риск АЗС, которая при возникновении пожара на соседних участках уже будет представлять серьёзную угрозу для близлежащих частных домовладений, соседней АЗС, соседнего административного здания и проходящей рядом автомагистрали.









Исходя из представленной вами информации, можно выделить несколько неоспоримых фактов нарушения целого ряда законодательных актов, строительных норм, нормативов, регламентов и правил, действующих в РК: АЗС возводится в водоохранной зоне, в непосредственной близости от жилых домов и уже существующей АЗС "Petrol Asia" - это уже нарушение законодательных разрешений!!! Нарушено противопожарное расстояние между границами строящейся и существующей АЗС!!! Не соблюдено расстояние санитарно-защитной зоны между опасными производственными объектами и жилыми постройками!!! Разве этого недостаточно для прояснения данного вопроса?! " - заявила заведующая кафедрой "Туризм и сервис" университета "Туран" Гульжан Ерубаева.





Она обратила внимание на то, что в рассмотрении данного вопроса задействовано большое количество структур: акимат Алматы, городское управление ГАСК, архитектура, прокуратуру города, природоохранная прокуратура Алматы, СЭС, департамент Национального бюро по противодействию коррупции Алматы, департамент Агентства по делам госслужбы города Алматы, ДЧС Алматы, Генпрокуратура РК, Комитет по делам строительства и ЖКХ МИР РК, филиал "Государственной экспертизы" Алматы. Причем в полученных представителем местных жителей от госорганов ответах подтверждаются выявленные нарушения законодательства, а также выдано предписание на приостановление строительно-монтажных работ.





И эти все огромные структуры и компетентные специалисты против одного землепользователя - ТОО "Экопроминвест" и подрядчика строительства - ТОО "Монтаж Строй Company-V"?! Вам не кажется, что здесь чаши весов не равны?! И не ясно, как может этот вопрос оставаться открытым до сих пор?!" - недоумевает Гульжан Ерубаева.





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