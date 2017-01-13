Актобе. 12 января. Kazakhstan Today - Жителю Актобе устроили свидание с девушкой через соцсеть и обвинили его в изнасиловании.

Друзья подставной жертвы изнасилования представились родственниками девушки и потребовали с парня 500 тысяч тенге, взамен обещали, что не заявят на него в полицию, передает Kazakhstan Today.

По информации газеты "Диапазон", летом прошлого года 28-летний мужчина привлек к преступной афере свою 19-летнюю знакомую. Согласно плану девушка должна была познакомиться в соцсети с неким молодым человеком, завязать с ним знакомство, завлечь на съемную квартиру и вступить добровольно в интимную связь. Позже двое подельников девушки должны были войти в квартиру, представиться родственниками и обвинить молодого человека в изнасиловании несовершеннолетней. А после предложить: либо они рассказывают всем об изнасиловании, девушка пишет заявление в полицию, либо он дает им 500 тысяч и они мирно расходятся.

Девушка предложила дружбу в соцсети молодому человеку и действовала по плану. В съемную квартиру, где происходило свидание пришли 21-летний подельник и не установленный следствием сообщник. Они стали требовать 500 тысяч тенге у парня за молчание, угрожали парню ножом. Девушка в это время под диктовку писала заявление о том, что ее якобы изнасиловал молодой человек. Молодой человек поверил в то, что неожиданные гости в квартире - родственники девушки и согласился на их условия. После того как его отпустили, молодой человек отправился в полицию и рассказал, что с ним случилось. На следующий день одного из подозреваемых задержали полицейские на улице Калдаякова, около магазина сантехники, где он должен был получить деньги.

На преступную троицу завели уголовное дело по статьям "Вымогательство и разбой". 5 января суд огласил приговор. Девушку и одного из подсудимых суд приговорил к 5 годам ограничения свободы с конфискацией имущества. Их подельник за кражу, вымогательство, разбой получил 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества, пишет "Диапазон".

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