В Алматы с начала года 500 водителей оштрафованы за парковку на местах для инвалидов

Алматы. 8 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы с начала года 500 водителей привлечены к административной ответственности за парковку на местах для инвалидов, передает Kazakhstan Today.





"С начала года дорожно-патрульными полицейскими выявлено 500 водителей, незаконно паркующих свое транспортное средство под знаком 7.17 "Парковка Инвалид". На правонарушителей составлены административные протокола в соответствии со статьей 597 части 4 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Штраф за данное правонарушение составляется 10 МРП - 24 тысячи 050 тенге", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции.





Как отметил заместитель начальника Управления административной полиции ДП города Алматы подполковник полиции Еркин Утегенов, "поступки таких водителей можно расценивать, как ущемление прав людей с ограниченными возможностями".





Согласно предоставленным сведениям административной полиции, в городе работают 14 автопредприятий, обслуживающих 119 регулярных маршрутов, с подвижным составом 1560 автобусов, на 750 из которых имеются специальные пандусы с функциями посадки и высадки людей с ограниченными возможностями. Кроме этого, в городе Алматы курсируют специальные автомобили, оборудованные специальными пандусами и устройствами для перевозки людей с ограниченными возможностями.





Между тем в полиции напомнили, что в эти дни в городе проводятся широкомасштабные отработки, направленные на создание благоприятных условий на дороге для людей с ограниченными возможностями. Одна из полицейских задач, определенных на период проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Дорога равных возможностей", это привлечение внимание общественности к формированию доступной среды для людей с ограниченными возможностями и необходимости корректного отношений к этой категории участников дорожного движения, а также обеспечение для них равных возможностей на дороге.





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