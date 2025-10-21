В Алматы полиция перешла на усиленный режим службы

Фото: Depositphotos

Алматы. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Алматы усилила меры безопасности перед футбольным матчем "Қайрат" - "Пафос", - Полиция Алматы усилила меры безопасности перед футбольным матчем "Қайрат" - "Пафос", сообщили в пресс-службе департамента полиции города.





В Алматы полицейские обеспечат порядок и безопасность болельщиков во время международного футбольного матча между командами "Қайрат" и "Пафос", который состоится на Центральном стадионе города во вторник, 21 октября.





Полицейские будут задействованы на всех направлениях - от охраны общественного порядка и контроля на трибунах до регулирования дорожного движения вблизи спортивного объекта.





Как сообщили в полиции, во время проведения матча возможны точечные ограничения движения транспорта. В этой связи алматинцев просят заранее планировать маршруты и с пониманием относиться к временным мерам.





Просим болельщиков соблюдать порядок и сотрудничать с полицией", - сказал заместитель начальника управления общественной безопасности ДП города Алматы Тимур Ногайбаев.