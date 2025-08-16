В Алматы стартует "Неделя зеленой мобильности"

Фото: Depositphotos

Алматы. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 16 августа в Алматы откроется "Неделя зеленой мобильности" - благотворительная акция в рамках проекта "Чистый Казахстан", организованная компанией Yutong совместно с акиматом города и генеральным консульством Китайской Народной Республики в Алматы.





Мероприятие направлено на популяризацию экологически чистых способов передвижения и привлечение внимания жителей к проблемам охраны окружающей среды. Организаторы уверены: будущее мегаполиса - за зеленым транспортом, а перемены начинаются с осознанного выбора каждого.





Торжественная церемония открытия пройдет 16 августа в 17.00 на улице Панфилова. Гостей ждет насыщенная и интерактивная программа:





велосипед-дробилка" - оригинальный способ переработки пластиковых отходов с помощью энергии педалей;





мастер-класс по переработке пластика и знакомство с технологиями вторичной переработки;





VR-опыт - виртуальное погружение в мир зеленых технологий;





детский мастер-класс "Зеленый транспорт" - творческое занятие для самых маленьких участников;





презентация и общение с представителями Yutong, акимата и генконсульства КНР в Алматы.





Организаторы приглашают всех жителей и гостей Алматы принять участие в мероприятиях недели, попробовать экологичный транспорт и лично убедиться, что забота об экологии может быть увлекательной и доступной.



