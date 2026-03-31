В Алматы уборка набережной превратилась в пыльную бурю
Фото: Кадр из видео
Алматы. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинцы заметили, что при уборке набережной спецтехника поднимает пыль в сторону жилых домов. Видео с места событий опубликовала одна из горожанок в социальных сетях.
На запрос издания sputnik.kz в акимате города сообщили, что подрядчики допустили нарушения на объекте - образование пыли при производстве работ и отсутствие пылеподавления.
В отношении подрядчиков и руководителя проекта составлены административные протоколы.
В Алматы снесли несколько корпусов детдома "Баганашыл"
Фото: almobl_akimat
Алматы. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы снесли несколько корпусов детского дома № 1 в Баганашыле, вопреки прежним заявлениям властей о "реконструкции" объекта, передает корреспондент агентства.
По итогам технического обследования установлено, что здания административного и учебного корпусов, а также спортивного и актового залов не подлежат сейсмоусилению и подлежат сносу. На сегодня работы по демонтажу указанных строений завершены", - сообщили МИА "Казинформ" в акимате Алматы.
Между тем ранее власти заявляли, что речь идет о реконструкции объекта, а не о сносе.
Как отметили в акимате, проектом предусмотрены реконструкция спального корпуса и строительство новых зданий - учебных, административных, спортивных, а также столовой. Завершить работы планируется в четвертом квартале 2026 года.
Ранее агентство направило в МВД запрос с просьбой разъяснить законность действий полицейских при выселении детей и кто понес за это ответственность. Однако до сих пор не обнародованы результаты служебного расследования, хотя еще в августе сообщалось, что проводится проверка и по ее итогам будет дана правовая оценка.
Напомним, в марте 2025 года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашыле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.
Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.
По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.
Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашыле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.
В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.
Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.
Решением перевести воспитанников Алматинского детского дома в Конаев возмутился депутат мажилиса Бакытжан Базарбек. Он также выразил обеспокоенность, что земельный участок в Баганашиле, на котором располагается детдом № 1, попадет в частные руки и его "застроят... элитными таунхаусами и коттеджами с видом на горы".
21 июля общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1.
История с принудительным выселением воспитанников детского дома № 1 в Алматы вызвала широкий общественный резонанс.
В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президента.
После скандала с переселением воспитанников детского дома в Баганашыле в Алматы должностей лишились замакима Алматинской области Болат Куренбеков, глава управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.
Подростка ищут в Туркестанской области
Фото: Polisia.kz
Туркестан. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области в городе Кентау уже три недели разыскивается несовершеннолетний, сообщает Polisia.kz.
В Кентау пропал подросток - Сулеймен Дамир Канатович, 2010 года рождения. 9 марта он вышел из дома и не вернулся. В настоящее время сотрудники полиции проводят поисковые мероприятия", - говорится в сообщении.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростка, сообщить по телефонам: 8-775-000-02-11, 8-705-311-78-53 или на канал "102".
Ранее в Костанае нашли тело без вести пропавшего юноши.
Десятки госслужащих уволены в области Улытау из-за ставок в букмекерских конторах
В участии в азартных играх уличены 36 государственных служащих, включая 10 руководителей
Семей. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В области Улытау выявлены нарушения антикоррупционного законодательства среди госслужащих, сообщили в региональной прокуратуре.
Прокурорская проверка выявила, что в области 36 государственных служащих, включая 10 руководителей, делали ставки в букмекерских компаниях Olimpbet и 1XBET после введенного запрета.
По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора государственные служащие уволены с занимаемых должностей.
Ранее в азартный играх уличили чиновников Экибастуза, также из-за участия в азартных играх должности лишился сотрудник департамента экологии Атырауской области.
Напомним, что в 2024 году в Казахстане приняли нормы, прямо запрещающие государственным служащим участвовать в азартных играх и пари, включая ставки в букмекерских конторах. Запрет распространяется также на военнослужащих, сотрудников правоохранительных и специальных органов, руководителей бюджетных организаций. В прошлом году в СКО несколько чиновников лишились должности за участие в азартных играх. В Актюбинской области директоров двух спортивных школ осудили за растраченные в букмекерских конторах бюджетные деньги.
Массовая потасовка в Алматинской области: в полиции прокомментировали инцидент
Полицейские произвели предупредительные выстрелы в воздух
Есик. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях появилась информация о том, что в городе Есике Енбекшиказахского района Алматинской области произошла массовая разборка. Инцидент попал на видео.
Неправомерные действия, зафиксированные на данном видео, имели место 28 марта 2026 года на территории Енбекшиказахского района. По данному факту зарегистрированы два уголовных дела - по фактам хулиганства и оказания сопротивления сотрудникам полиции. Семь человек признаны в качестве подозреваемых лиц. Все причастные лица установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания", - проинформировали в департаменте полиции региона.
Также сообщается, что полицейские произвели предупредительные выстрелы в воздух.
Выстрелы в воздух носили предупредительный характер и были произведены прибывшими на место сотрудниками полиции в целях предотвращения нарушения общественного порядка", - уточнили в полиции.
По данному факту проводится досудебное расследование. Все необходимые следственные действия осуществляются сотрудниками УП Енбекшиказахского района при координации ДП Алматинской области.
Ход расследования поставлен на особый контроль", - добавили в департаменте.
Напомним, в середине марта в городе Шалкаре Актюбинской области подросток погиб в результате массовой драки.
Мужчину оштрафовали за незаконные высказывания в Алматы
На видео, распространенном в соцсетях, мужчина позиционирует себя как представителя религиозного течения и заявляет, что передаст одну из своих жен своему ученику
Алматы. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы оштрафовали мужчину после видео в соцсетях, в котором он позиционирует себя как представителя религиозного течения и заявляет, что передаст одну из своих жен своему ученику.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, по факту публикации была проведена комплексная проверка с участием профильных ведомств.
В ходе изучения материалов установлено, что в интервью прозвучали высказывания, противоречащие законодательству Республики Казахстан", - говорится в заявлении полиции.
В частности, речь идет о недопустимых с правовой точки зрения утверждениях, включая заявления о передаче одной из жен своему ученику.
В управлении по делам религий Алматы сообщили, что мужчина не относится к числу представителей официального духовенства. Он штрафован по статье 490 КоАП РК за нарушение законодательства о религиозной деятельности. Оштрафовали также автора публикации.
В полиции города призвали строго соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в сфере религиозной деятельности, а также ответственно подходить к распространению материалов в СМИ и Интернете.
Публикация и тиражирование контента, способного нанести ущерб общественной стабильности и межконфессиональному согласию, является недопустимой", - подчеркнули в ДП.
Участвовавший в пленении фельдмаршала Паулюса легендарный разведчик ушел из жизни в Алматы
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Алматы. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы ушел из жизни один из легендарных разведчиков, который участвовал в конвоировании фельдмаршала Фридриха Паулюса, сообщает Sputnik.
Ветеран Великой Отечественной войны из Алматы Василий Иванович Зинченко не дожил до своего дня рождения, 29 марта ему должно было исполниться 102 года.
Василий Иванович родился 29 марта 1924 года в селе Заливное Хабаровского района Алтайского края. В 1939 году его семья переехала в Казахстан, где начался его путь служения Родине", - пишет сайт.
По данным Zakon.kz, с началом войны Василий Зинченко добровольцем вступил в Красную Армию. Позже прошел подготовку в школе разведчиков и участвовал в боях на разных фронтах. Зинченко принимал участие в освобождении Украины, Беларуси и Польши, а также в штурме Берлина.
Отдельно отмечается его участие в Сталинградской битве. По данным генконсульства, он входил в группу разведчиков, взявших в плен немецкого генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса.
Фронтовик был награжден медалями "За оборону Сталинграда" и "За победу над Германией", а также орденами Отечественной войны и Красной Звезды.
В МЧС предупредили об опасности схода лавин
Фото: МЧС РК
Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Специалисты "Казселезащиты" провели 378 наземных обследований и установили 110 предупреждающих знаков, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Из-за нестабильных погодных условий и накопления снега сохраняется риск самопроизвольного схода лавин. С начала лавиноопасного периода зарегистрировано 66 сходов лавин общим объемом более 175 тысяч квадратных метров. Для безопасности населения проведено 99 профилактических спусков", - говорится в сообщении.
В МЧС предупредили, что лавиноопасная обстановка сохраняется в горных районах Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жетісу, Жамбылской и Туркестанской областей. В ведомстве рекомендуют воздержаться от посещения гор в период лавинной опасности и не выходить на заснеженные склоны.
В конце февраля в горах Алматы лавина накрыла туристов, один из них погиб.
Фейковые сайты и дипфейк: АФМ предупреждает о новой мошеннической схеме
Фото: Depositphotos
Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу сообщает о новых фактах мошенничества, при которых злоумышленники используют технологию дипфейка с изображением официального представителя и фейковый сайт агентства.
В распространяемых видеороликах от имени представителя агентства рассказывается история якобы пострадавшего инвестора. По сценарию, после вложения средств ему демонстрируют рост доходности, однако при попытке вывести деньги требуют оплату комиссий, налогов и "проверок". После нескольких переводов доступ к средствам так и не предоставляется. Далее утверждается, что часть денег удалось вернуть через банк и регуляторов, после чего зрителям предлагают обратиться за помощью. Кнопка "Подробнее" ведет в чат с так называемым народным юристом, где имитируется переписка о возврате средств", - проинформировали в АФМ.
Кроме того, по данным ведомства, мошенники создают фейковые страницы АФМ, где размещается информация о "возврате средств пострадавшим".
Перейдя по ссылке, пользователям предлагается пройти опрос (например, ответить на вопрос "как давно вы потеряли свои деньги?" с вариантами ответов). После этого открывается форма, в которой необходимо указать персональные данные - имя, фамилию, номер телефона и электронную почту, а затем нажать кнопку "начать процесс возврата средств".
В АФМ обращают внимание, что все подобные сайты, опросы и формы являются мошеннической схемой, направленной на сбор персональных данных и завладение денежными средствами граждан.
Для проверки достоверности информации рекомендуем обращаться напрямую в Агентство по финансовому мониторингу или в департамент экономических расследований по месту проживания.
Просим граждан проявлять бдительность, проверять информацию через официальные источники и не поддаваться на уловки мошенников", - отметили в пресс-службе.
Ранее Генпрокуратура предупреждает казахстанцев о новом виде мошенничества.
Ваше мнение
Целесообразен ли запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы при сохраняющемся избытке иногороднего транспорта?