В Астане отменили занятия для учеников второй смены и студентов колледжей

Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - Управление образования Астаны сообщило об отмене занятий для учеников школ второй смены обучения и студентов колледжей 1-2 курсов, передает Kazakhstan Today.

"В связи с ухудшением погодных условий (ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду), занятия в школах города для учащихся 0-11 (12) классов второй смены, а также для студентов 1-2 курса колледжей отменяются", - пояснили в ведомстве.

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