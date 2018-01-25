В Астане в четверг отменяются занятия в школах и для студентов 1-2 курса колледжей

Астана. 24 января. Kazakhstan Today - В Астане завтра отменяются занятия в школах и для студентов 1-2 курса колледжей, передает Kazakhstan Today.
"25 января 2018 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11(12) классов первой и второй смены, а также для студентов 1-2 курса колледжей отменяются", - сообщили в Управлении образования Астаны.
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