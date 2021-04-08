В большинстве областей Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды

НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 7 апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами по республике пройдут осадки (дождь, снег), лишь на юге, юго-западе и в центре республики ожидается погода без осадков. Местами ожидаются туман, усиление ветра, на севере - гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед, днем в Костанайской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской, ночью в Атырауской области местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Мангистауской, Карагандинской, ночью и утром в Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман.





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