В большинстве регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 13 ИЮНЯ - В 11 регионах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия, в том числе грозы и усиление ветра, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Днем 14 июня в горах Туркестанской области ожидается гроза. Местами ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный, 17-22, порывы 25 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте ожидаются временами пыльная буря, ветер северо-восточный, порывы 17-22 метров в секунду.

В Алматинской области ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду. Днем сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность.

14-15 июня в Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Днем 15 июня местами ожидается жара 35 градусов. Местами ожидается высокая пожарная опасность.

Днем 14 июня в Костанайской области ожидается сильная жара, до 35 градусов. Ветер восточный, с переходом на западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, днем местами 15-20 метров в секунду.

В Бескарагайском районе ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.

В Атырауской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется сильная жара, до 38 градусов.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град. Ветер восточный, местами 15-20 метров в секунду.

Ночью 14 июня в Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области местами ожидаются гроза, град, пыльная буря. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

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